В Новосибирске сотрудника музея задержали по подозрению в убийстве В Новосибирске начальника охраны музея задержали по делу об убийстве 13-летней давности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи задержали в Новосибирске начальника отдела безопасности городского художественного музея по подозрению в заказном убийстве полицейского, совершенном почти 13 лет назад, сообщает KP.RU. У следствия есть основания полагать, что нынешний музейный работник был исполнителем преступления.

Как пишет издание, в городе Братске Иркутской области в ночь на 26 июня 2010 года пропал бывший сотрудник полка ППС спецназначения. Через два дня его сожженный автомобиль нашли в лесу. Было возбуждено дело об убийстве, но тело пропавшего так и не было найдено. О пропавшем известно, что он воевал в Чечне, имел награды, затем работал в патрульно-постовой службе. Через шесть лет поисков он был признан погибшим. У экс-полицейского остались жена и сын.

В 2023 году в деле появились новые подробности: среди подозреваемых в убийстве оказались экс-сотрудники спецподразделений Братска, в том числе впоследствии задержанный сотрудник охраны новосибирского музея. Предполагаемым заказчиком преступления назвали местного бизнесмена, которого СМИ называли криминальным авторитетом. По одной из версий, мотивом мог стать конфликт сына бизнесмена с погибшим экс-полицейским. Заказчик объявлен в федеральный розыск.

Расследование продолжается, виновность задержанного определит суд, резюмирует издание.

Между тем следствие продолжает выяснять обстоятельства смертельного нападения на саратовского отца-одиночку Александра Стародубцева. Мужчина скончался 27 марта, спустя два дня после того, как его избили.