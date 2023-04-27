МВД расследует дело об убийстве отца-одиночки в Саратове

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Следствие продолжает выяснять обстоятельства смертельного нападения на саратовского отца-одиночку Александра Стародубцева, сообщили NEWS.ru в УМВД региональной столицы. Мужчина скончался 27 марта, спустя два дня после того, как его избили. Хотя в избиении принимали участие несколько человек, к 27 апреля задержан лишь один подозреваемый — уроженец Азербайджана Раван Курбанов. Недавно в социальных сетях появилась видеозапись, на которой подозреваемый с компанией подельников догоняют Стародубцева и избивают его битой, руками и ногами. Сам Стародубцев при этом кричит, что на территории, где его избивают, установлены камеры. Мужчины на это никак не реагируют.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 ч.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый заключен под стражу. Следствие продолжает устанавливать другие обстоятельств произошедшего. 27 марта потерпевший скончался, следственно, все собранные полицейские материалы собраны и направлены в органы Следственного комитета, - заявили в МВД города Саратов.

Есть версия, что участники бойни находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Мне рассказывали, что нападали молодые мужчины с битами и оружием. То ли пьяные, то ли обколотые. Их человек 11 было. Знаю только, что девочка умершего мужчины сейчас с бабушкой и дедушкой живет, но я лично не знаком с ними, — рассказал NEWS.ru источник, знакомый с ситуацией.

Еще 2 апреля особое внимание на это дело обратил председатель СКР Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю СУ СКР по Саратовской области Анатолию Говорунову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.