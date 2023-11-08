Baza: угрожавший жене военкора Коца задержан

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает о задержании мужчины, который угрожал жене военкора Александра Коца. По данным канала, подозреваемым оказался 28-летний Леонид Гутаров.

Baza отмечает, что мужчина подозревается в том, что он приехал к квартире Коца и угрожал его супруге. По информации канала, он требовал от женщины, чтобы она ему организовала встречу с военкором.

Коц посоветовал злоумышленнику искать его «в другом месте». Он рекомендовал ему приехать в зону СВО и поговорить там.

Военный обозреватель предположил, что мужчина узнал его адрес из открытых источников. Коц рассказал, что ему и его близким на протяжении многих лет поступают угрозы.

По данным Baza, 7 ноября в дверь квартиры Коца в Москве около 13 часов постучал незнакомец, который начал выспрашивать у жены военкора информацию о нем, угрожал и требовал встречи с корреспондентом. По словам женщины, которые приводит канал, мужчина постоянно оказывал на нее психическое воздействие. Спустя час жена военкора вызвала полицию, но незнакомец скрылся.

По информации Baza, полицейские завели дело по статье о воспрепятствовании деятельности журналиста.