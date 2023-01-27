В Москве турист заплатил за фото с голубями и пожаловался в полицию Турист в Москве обратился в полицию из-за того, что заплатил 5000 рублей за фото с голубями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

22-летний турист из Костромы обратился в столичную полицию с заявлением на предпринимательниц, которые на Никольской улице в Москве забрали у него 5 тысяч рублей за фотографии, сообщает Telegram-канал SHOT. На фото он и его девушка запечатлены с декоративными голубями.

Две девушки не предупредили молодого человека, что за фото с птицами придется заплатить, но потребовали денег сразу после фотосета на мобильный смартфон костромича. Турист отдал деньги, но позже решил жаловаться правоохранителям.

Telegram-канал Baza уточняет, что изначально паре предложили сфотографироваться с голубями бесплатно. Только потом одна из девушек потребовала от туристов 30 тысяч рублей — по тысяче рублей за каждый кадр. Позже им удалось сторговаться до 5 тысяч.

Ранее к столичным полицейским с заявлением обратилась пожилая москвичка, которая перевела своего онлайн-другу 870 тысяч рублей на дорогу из Сирии в Россию. Пенсионерка познакомилась с мужчиной в интернете и пригласила его в Москву и даже согласилась помочь деньгами на проезд. Последние 10 тысяч рублей она перевела злоумышленнику, когда уже написала на него заявление в полицию.