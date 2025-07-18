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18 июля 2025 в 16:43

Двух бизнесменов поймали на воровстве «оборонных» 19,5 млн рублей

В Казани бизнесменов обвинили в хищении 19,5 млн рублей у оборонных предприятий

Фото: Shutterstock/FOTODOM

ФСБ задержала двух жителей Казани по подозрению в хищении более 19,5 млн рублей — аванса по договору с предприятиями оборонно-промышленного комплекса о ремонтных работах, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Татарстану. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Установлено, что учредитель ООО «ИСК «Станко Эксперт» и его компаньон заключили договоры на выполнение ремонтных работ с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Денежные средства, полученные в качестве авансовых платежей в общей сумме более 19,5 млн рублей, фигуранты дела присвоили, тем самым причинив ущерб предприятиям в особо крупном размере, — сказано в сообщении.

Ранее адвокат бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова Денис Балуев сообщил о подаче апелляционной жалобы на вынесенный ему приговор. До этого суд назначил экс-чиновнику уголовное наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет колонии общего режима, а также штрафа в размере 100 млн рублей. Иванов также был лишен всех государственных наград.

Казань
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Татарстан
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