Пенсионерка перевела сирийцу почти 1 млн рублей на дорогу до Москвы В полицию обратилась 71-летняя москвичка, которая перевела 880 тысяч рублей онлайн-мошеннику

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В столичную полицию поступило заявление от 71-летней местной жительницы, которая перевела крупную сумму денег своему 65-летнему другу из Сирии, с которым познакомилась на дейтинговом сервисе несколько месяцев назад, рассказывает Telegram-канал Baza. Женщина отправила по реквизитам мужчины 870 тысяч рублей до того, как написала заявление, а после перевела еще 10 тысяч рублей.

Онлайн-знакомый представился женщине как сирийский врач Джошуаш Смит. Несколько недель они переписывались в мессенджере и пенсионерка решила пригласить сирийца в Москву. Последний предложение принял и якобы нашел компанию, которая разрешила ему въезд в Россию. Ехать пришлось через Турцию, откуда мужчина и начал просить подругу помочь деньгами. Когда сирийский врач оказался в Беларуси, его, как он утверждает, избили российские пограничники. Эти обстоятельства тоже потребовали материальной помощи от россиянки.

Женщина за декабрь перевела мошенникам 870 тысяч рублей, после чего и решила обратиться с заявлением в полицию. Но позже Джошуаш заверил ее, что все-таки скоро приедет в Москву и попросил добавить 10 тысяч рублей на билет. Пенсионерка перевела деньги.

Ранее в Москве в отделении банка в Марьиной Роще менеджер уберегла 92-летнюю Эльвину Киселеву от кражи сбережений. Пенсионерка пришла с желанием срочно снять наличными все деньги и перевести их на «безопасный счет», как ее убедили некие сотрудники банка по телефону. Речь шла о сумме в 500 тысяч рублей.