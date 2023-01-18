Телефонные аферисты «развели» призера Олимпийских игр Телефонные мошенники «развели» фигуристку Тарасову на 780 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Евгения Тарасова

Телефонные аферисты похитили у призера Олимпийских игр фигуристки Евгении Тарасовой 780 тысяч рублей, сообщает РИА Новости. Мошенники, действующие под видом следователя и работника Центробанка, сообщили 28-летней спортсменке, что некий гражданин оформил несколько кредитов на нее.

Злоумышленник перевел звонок на якобы сотрудника ЦБ РФ. Он в свою очередь заявил Тарасовой, что ей необходимо обналичить все свои деньги, а затем перевести их на другой счет. В результате девушка перевела на неизвестный счет 780 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Аферисты пытались обмануть Тарасову еще раз, однако не смогли — девушка поняла, что ее обманули, и заявила в полицию.

Ранее жительница Санкт-Петербурга перевела почти 600 тысяч рублей аферисту, который заявлял ей, что уехал служить в зону СВО. Женщина отправляла ему деньги на протяжении полугода, будучи уверенной, что тот ее не обманывает.

Ранее юрист Владимир Виноградов заявил, что обращаться в банк для возврата средств, переведенных мошенникам, бесполезно. Он напомнил о положении ЦБ РФ, согласно которому кредитные организации не вмешиваются в договорные отношения своих клиентов и не несут ответственности за недобросовестные действия третьей стороны.