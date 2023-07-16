Ефремова планируют перевести в другую больницу Baza: врач-психиатр настаивает на переводе Ефремова в соматопсихиатрическое отделение

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Николай Ефремов

Telegram-канал Baza сообщает, что медики решили перевести Николая Ефремова, выпавшего из окна, в другую больницу: врач-психиатр посоветовал перевести его в соматопсихиатрическое отделение. Канал утверждает, что сын российского актера по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

По данным канала, мужчина находится в сознании и дышит самостоятельно, без помощи сторонних аппаратов. При этом он может шевелить руками и ногами, но находится в аппарате фиксации тазовой кости, утверждает Baza.

Канал сообщает, что пациента выпишут из реанимации 17 июля, однако причиной возможного его перевода в соматопсихиатрическое отделение называется его моральное состояние. Baza также сообщает, что Ефремову, возможно, понадобятся еще несколько операций, но решения по ним еще не принято.

12 июля Telegram-канал «112» сообщил, что Ефремову провели последнюю из запланированных операций. По данным канала, актеру установили спицы в бедренную кость.

До этого, по сведениям Telegram-канал SHOT, Ефремову также провели трепанацию черепа, которая стала необходима в связи с отеком мозга на месте ушиба. Журналисты сообщали, что после операции врачи установили проточно-промывную систему, нужную для регулярной обработки раны.

Сын российского актера выпал из окна своей квартиры 30 июня. Прибывшие на место медики обнаружили Ефремова в критическом состоянии. У него были диагностированы закрытые переломы бедра и таза.