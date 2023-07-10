SHOT: сыну Михаила Ефремова вскрыли череп

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Николай Ефремов

Выпавшему из окна сыну актера Михаила Ефремова Николаю вскрыли череп, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, врачи обнаружили уплотнение на месте ушиба, на фоне которого у мужчины развился отек мозга.

По данным канала, уплотнение у Ефремова-младшего в лобной доле головного мозга справа появилось уплотнение. SHOT пишет, что у мужчины начала скапливаться излишняя жидкость, которая нарушала поступление кислорода. В итоге врачи сделали трепанацию черепа и поставили проточно-промывную систему для очистки раны.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Ефремову-младшему установили дренаж: специальное вакуумное устройство выкачивает воздух, чтобы у пациента не произошло быстрого расправления дыхательных органов и шоковой реакции. По информации канала, медики стараются откачать лишнюю жидкость, мешающую работе легких.

Ефремов выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве 30 июня. Сообщалось, что в момент падения он не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, его доставили в больницу с тяжелой сочетанной травмой, диагностировали переломы таза и правого бедра и провели операцию, так как была вероятность повреждения внутренних органов.

Позднее Mash сообщил, что в крови Николая по результатам экспертизы все же нашли следы марихуаны.