Baza: сын Михаила Ефремова выпал из окна квартиры со сковородкой в руках

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Николай Ефремов

Telegram-канал Baza сообщает, что сын российского актера Михаила Ефремова Николай получил тяжелую сочетанную травму после падения со сковородкой в руках из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Утверждается, что квартира мужчины расположена на третьем этаже. По информации канала, 31-летнему актеру сразу провели операцию.

По данным канала, медики диагностировали у него Николая Ефремова закрытые переломы бедра и таза, после операции актер заявил, что упал случайно и претензий ни к кому не имеет. Тем не менее полиция все равно начала проверку по факту произошедшего.

Отец Николая, Михаил Ефремов, сейчас отбывает тюремный срок. 59-летний актер попал в аварию в Москве 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada Largus. Сам артист почти не пострадал, а второй участник ДТП — Захаров — скончался в больнице от полученных травм. Ефремов в момент аварии был пьян.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил NEWS.ru, что решение суда по поводу смягчения приговора Михаилу Ефремову зависит от наличия или отсутствия нарушений заключенным режима в колонии, а также от позиции исправительного учреждения, прокуратуры и суда.

Тем не менее, 17 февраля Алексеевский районный суд Белгородской области прекратил производство по ходатайству актера Михаила Ефремова. Деятелю культуры не будут заменять наказание на принудительные работы.