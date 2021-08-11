Храмцов: в мире тхэквондо меня зовут Красная Машина

Максим Храмцов вошёл в историю как первый олимпийский чемпион по тхэквондо из России. На турнире в Токио он был вынужден провести три поединка со сломанной рукой, что не помешало ему одержать победу. В эксклюзивном интервью NEWS.ru спортсмен рассказал о нокаутах в тхэквондо, интересе к ММА, завете отца, футболе и художественной гимнастике, секретах успеха российского тхэквондо и городе, воспитавшем шесть олимпийских медалистов.

«Хорошо, что соперники не знали про мою травму»

— Какое сейчас у вас настроение, успели осознать себя олимпийским чемпионом?



— Настроение отличное. Я сейчас отдыхаю дома с семьёй.

— Когда вам предстоит операция на травмированной руке и какие сроки восстановления?



— 16 августа у меня запланирована операция. У меня порваны связки и сломаны кости. Если они срастутся сами, то при любом сильном ударе в будущем есть риск снова получить перелом, как это было на Олимпиаде в Токио, где уже в первом бою это случилось.

— В этом году соревновательный сезон для вас закончен?



— Нет. Мне на восстановление потребуется полтора месяца, поэтому думаю, что успею подготовиться к финалу Гран-при в декабре. В этом году уже нужно вступать в олимпийскую гонку и завоёвывать рейтинговые очки. Нам сильно порезали рейтинг, так как списали баллы за 2019 год, и теперь у меня меньше баллов, чем было до Олимпийских игр, которые я выиграл. Поэтому нужно вступать в олимпийскую гонку без раскачки.

— Вы ещё эту победу не отпраздновали, а думаете уже о следующих Играх?



— Конечно. Мы ещё успеем отдохнуть после финала Гран-при. Планируем слетать в тёплую страну и отдохнуть там.

— Как вас приняли после возвращения на родину? В каких праздничных мероприятиях успели поучаствовать?



— Меня очень классно встретили. В нашем спорткомплексе в Нижневартовске собралась вся моя семья, близкие друзья, руководители спортшкол и представители городской власти. Мы слушали и пели гимн. Потом я съездил на чествование олимпийцев на Красной площади в Москве. И это ещё не всё. 13 августа мы едем на встречу к губернатору.

— Когда вы получили травму руки в первом поединке, была угроза снятия с турнира? Что говорил врач, и как вы терпели боль?



— С нами, к сожалению, не было ни врача, ни массажиста, потому что не позволяли квоты. Когда я получил эту травму, я просто сам приложил себе лёд и весь день провёл со льдом и жёстким тейпом. Изначально травму я получил ещё в мае и тогда переживал за руку, а сейчас примерно понимал, что случилось с моей рукой и что я смогу провести с ней соревнования. Главное, ей не бить.

— Соперники это понимали? Они ведь могли использовать вашу травму против вас.



— Мне кажется, они не видели этого. Я бил этой рукой, но очень слабо. В финальном поединке во втором и третьем раунде я нанёс ей пару ударов, но не вкладывался в них.





«Внутри семьи тхэквондо потрясающие отношения»

— Ещё 15 лет назад тхэквондо не считалось российским видом спорта, а сейчас у вас одна из лучших команд в мире, где каждый из четырёх олимпийцев вернулся домой с медалью. В чём секрет такого успешного выступления в Токио?



— Мне кажется, в слаженной работе тренерского состава сборной России. К тому же главный тренер дал нам возможность много работать с личными тренерами в этом олимпийском цикле. Под каждого спортсмена нужно подбирать индивидуальные тренировки, а это легче всего удаётся личным тренерам. Их взаимодействие с тренерским штабом сборной и дало такой результат.

— Но вы получили всего четыре лицензии из восьми. Есть резерв, чтобы расширить российское представительство в Париже?



— Конечно, есть. К сожалению, не получилось в весе до 68 кг отобраться серебряному призёру в Рио Алексею Денисенко. Он закончил карьеру и отошёл от спорта, но в его весе появился сильный спортсмен Сармат Цакоев, который уже стал чемпионом Европы в этом году. Он уже никак не успевал отобраться на эти Олимпийские игры, потому что все квоты были выбраны. Также у нас есть сильные девочки. В 49 кг немного не хватило Елизавете Ряднинской, чтобы завоевать олимпийскую лицензию. В наших весах, где есть призёры Олимпийских игр, тоже есть резерв — два-три человека классно выступают и создают нам конкуренцию. Они тоже могли бы побороться за медали на Олимпийских играх. У нас очень много сильных спортсменов.

— Кто подарил вам хоккейный свитер с номером 80, в котором вы отмечаете свои победы? Вы хоккейный болельщик?



— Это подарок моего тренера. Его несколько лет назад спросили, почему я выхожу в этом свитере, на что он ответил: «В Советском Союзе была непобедимая хоккейная команда, которую называли „Красная машина“. Я хочу, чтобы такой же машиной был Максим». Поэтому в мире тхэквондо мне дали прозвище Красная Машина.





— В «Википедии» почему-то указаны две даты вашего рождения: 10 и 12 января. Почему такие расхождения, и в какой день вы действительно родились?



— Мне уже задавали этот вопрос, но я не в курсе. У меня день рождения 12 января.

— Перед Олимпиадой была информация, что всем спортсменам сборной России разослали памятку, как отвечать на провокационные вопросы журналистов. Вы её видели? О чём там говорилось?



— Я лично памятку не получал, но тренеры сборной провели собрание команды, где сказали, что нельзя произносить, что мы сборная России, а на провокационные вопросы отвечать: «Без комментариев». Всё было очень серьёзно. С другой стороны, команда называлась «Олимпийский комитет России», что по сути то же самое.

— Со стороны соперников были провокации, как в других видах спорта, где говорили, что русских вообще не должно было быть на Олимпиаде и что все они употребляют допинг. Как к вам относились тхэквондисты из других стран?



— У нас ничего подобного не было. Все спортсмены в нашем виде спорта уважают друг друга и не позволяют себе таких высказываний. Как говорит президент Всемирной федерации, тхэквондо — это одна семья. Я тоже считаю, что у нас потрясающие отношения внутри этой семьи.

— В Рио вы были в качестве спарринг-партнёра Денисенко, а в Токио уже находились в основном составе команды, но при этом не могли ощутить праздника в полной мере из-за ковидных ограничений. Какая из этих Олимпиад запомнилась больше?



— К сожалению, в Рио я не был в Олимпийской деревне, я был лишь на сборах перед Олимпийскими играми. Когда началась Олимпиада, мы уехали домой. Но перед этим мы гуляли по пляжу Копакабана и чувствовали атмосферу Игр. Везде на улицах была движуха, а в Токио Олимпиада была только в Олимпийской деревне, а за её пределами духа Игр не чувствовалось. Люди спокойно жили. В Рио же Олимпийскими играми жили все.

Член сборной России (команда ОКР) Максим Храмцов и Тони Канает (Хорватия) Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Тхэквондо можно с успехом использовать в ММА»

— Одна из самых обсуждаемых тем Олимпиады — серебро Дины Авериной. Россия впервые с 1996 года осталась без золота в художественной гимнастике, притом что соперница допустила потерю предмета. Многие считают судейство несправедливым, а что вы думаете об этом?



— Я не смотрел соревнований, но видел фрагмент, где израильтянка потеряла свою ленточку, а наша спортсменка выступила без ошибок. Это спорт, тут такое бывает. Я не разбираюсь в художественной гимнастике, но отец мне всю жизнь говорил фразу: «Ты должен выступать так, чтобы тебя не могли засудить, а если тебя засудили, то ты проиграл».

— За какими другими видами спорта, кроме своего, следили на Играх?



— Я следил за ребятами из нашего города: боксёром Альбертом Батыргазиевым, волейболистом Артёмом Вольвичем. У нас в городе много сильных спортсменов. За нас ещё выступают борцы из Северной Осетии: олимпийский чемпион Заурбек Сидаков и бронзовый призёр Артур Найфонов. На этих Олимпийских играх у Нижневартовска три золота, серебро и бронза.

— Как часто в тхэквондо бывают нокауты? Это допускается правилами?



— Конечно. Даже на этих Олимпийских играх в первом поединке бразилец сломал итальянцу нос, и тот не смог дальше продолжать поединок. Нокауты периодически случаются. Также, кроме полуфиналов и финалов, фиксируют досрочные поражения, если разрыв достигает 20 баллов.

— Когда вы в последний раз побеждали нокаутом?



— Довольно давно. В 2017 году на чемпионате мира в весе до 74 кг я выиграл первый поединок нокаутом. После этого ещё на Гран-при итальянцу отсчитали десять секунд, и он не смог продолжить поединок со мной.

— Многие успешные представители боевых искусств задумываются о переходе в ММА. Вы рассматриваете для себя такую возможность? Насколько школа тхэквондо может быть успешна в смешанных единоборствах?



— Я пока не рассматривал такой вариант, потому что пока занимаюсь олимпийским видом спорта. Но многие бойцы ММА тренируют тхэквондо, потому что это работа ногами. В ММА бывают яркие поединки, когда спортсмены хорошо бьют ногами. Эту технику можно с успехом использовать в смешанных единоборствах.

— Кто из бойцов ММА вам импонирует?



— Очень нравится Исраэль Адесанья.

— Как болельщик «Манчестер Юнайтед», что думаете о перспективах команды в новом сезоне после приобретения Джейдона Санчо и Рафаэля Варана?



— Это просто пушка, которая должна выстрелить. У них очень сильный состав. Надеюсь на долгожданную победу в чемпионате.

— Уход Месси из «Барселоны» вас шокировал?



— Это просто что-то нереальное. Я играю в FIFA, и даже если бы играл там карьеру за ПСЖ, не позволил бы, чтобы Месси ушёл из «Барселоны». Даже в игре такого не мог представить, а он взял и ушёл. Но считаю, что не он ушёл, а его выгнали. Я читал, что Месси в молодости сказал: «Я никогда в жизни не уйду из „Барселоны“, а если уйду, то значит, меня выгнали». Так и получилось.