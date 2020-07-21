Тренер сборной России по тхэквондо: Ряднинская выступит в отборе к ОИ

https://static.news.ru/photo/1d7d8c1e-cb53-11ea-8f79-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Ряднинская Фото: lizon._.tkd/instagram.com

Чемпионка юношеской Олимпиады по тхэквондо Елизавета Ряднинская примет участие в европейском квалификационном турнире к Олимпийским играм в Токио в весовой категории до 49 килограммов. Об этом сообщил главный тренер сборной России Вадим Иванов.

Определена спортсменка, которая выступит на заключительном для нас отборочном турнире к Олимпийским играм в Токио. Это Елизавета Ряднинская, — цитирует его РИА Новости.

Иванов добавил, что для попадания на Олимпиаду Елизавете надо стать одной из двух финалисток квалификационного турнира.

Он также сообщил, что в Европейской федерации и Международной федерации тхэквондо интересуются эпидемиологической ситуацией, положением с пересечением границ и с существующими ограничениями.

При этом Европейская федерация в этом году хочет провести чемпионат Европы в 16 весовых категориях и отборочный турнир к Олимпиаде. А у Международной федерации тхэквондо в приоритете проведение европейского квалификационного турнира и финала Гран-при.

Иванов добавил, что в этом виде единоборств на Олимпиаде в Токио выступят Михаил Артамонов (весовая категории до 58 кг), Максим Храмцов (до 80 кг), Владислав Ларин (свыше 80 кг) и Татьяна Кудашова (до 57 кг).

МОК и оргкомитет Игр в конце марта сообщили о переносе Олимпиады, которая должна была состояться летом в Токио, с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса. Ранее председатель оргкомитета Токио-2020 Ёсиро Мори заявлял, что летние Олимпийские игры могут быть отменены, если пандемию не удастся взять под контроль к следующему году.

Как писал NEWS.ru, зимние Олимпийские игры 2022 года, которые должны пройти в Пекине, могут быть отменены, если из-за пандемии коронавируса не состоится летняя Олимпиада — 2021 в Токио. Об этом заявил член Международного олимпийского комитета (МОК) и экс-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд.