Месси заплакал на прощальной пресс-конференции в «Барселоне»

Аргентинский форвард Лионель Месси не смог сдержать эмоций на прощальной пресс-конференции в «Барселоне». Он покидает клуб после 21 года выступлений за него (18 — за основную команду). Видео было опубликовано на странице «Барселоны» в Instagram.

Я был убеждён, что остаюсь в «Барсе». Но оказалось, что это невозможно из-за правил Ла Лиги. Когда я узнал об этом, то почувствовал себя так, словно на меня вылили ведро ледяной воды, — сказал Месси.

34-летний форвард добавил, что до сих пор не может свыкнуться с мыслью, что покидает клуб.

5 августа руководство «Барселоны» объявило об уходе Месси. Сообщение появилось на официальном сайте клуба. Последний контракт Месси с «Барселоной» истёк в конце июня. Стороны не смогли договориться о новом соглашении из-за финансовых проблем клуба. По неофициальной информации, новым клубом аргентинца станет французский ПСЖ.