Названы самые обсуждаемые российские спортсмены на Олимпиаде в Токио

Пловец Евгений Рылов и спортивные гимнасты стали самыми обсуждаемыми российскими Олимпийскими чемпионами и призёрами в «Одноклассниках» во время Игр-2020.

Портал проанализировал публикации официальных групп российских СМИ, собранные в специальной ленте новостей в разделе «Олимпиада», а также заметки и комментарии пользователей соцсети в открытом доступе с упоминаниями спортсменов с момента старта Игр и до их завершения.

Самым упоминаемым российским спортсменом в ОК стал Евгений Рылов, завоевавший два золота в плавании на спине, а также серебро в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. В топ-3 по упоминаемости также вошли: стрелок Виталина Бацарашкина, ставшая первой российской олимпийской чемпионкой в Токио, и Светлана Ромашина — семикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании, завоевавшая два золота.

Пользователи и СМИ часто упоминали в ленте соцсети российского гимнаста Никиту Нагорного, а также Дину Аверину — художественную гимнастику в личном многоборье, которой судьи отдали второе место.

Топ-10 обсуждаемых спортсменов российской команды выглядит так:

Евгений Рылов (плавание);

Виталина Бацарашкина (стрельба);

Светлана Ромашина (синхронное плавание);

Никита Нагорный (спортивная гимнастика);

Дина Аверина (художественная гимнастика);

Максим Храмцов (тхэквондо);

Ангелина Мельникова (спортивная гимнастика);

Софья Великая (фехтование);

Денис Аблязин (спортивная гимнастика);

Андрей Рублёв (теннис).

8 августа в Токио прошла церемония закрытия Олимпиады. Борец Абдулрашид Садулаев стал знаменосцем команды Олимпийского комитета России.