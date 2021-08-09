Названы самые обсуждаемые российские спортсмены на Олимпиаде в Токио

Пловец Евгений Рылов и спортивные гимнасты стали самыми обсуждаемыми российскими Олимпийскими чемпионами и призёрами в «Одноклассниках» во время Игр-2020.
Портал проанализировал публикации официальных групп российских СМИ, собранные в специальной ленте новостей в разделе «Олимпиада», а также заметки и комментарии пользователей соцсети в открытом доступе с упоминаниями спортсменов с момента старта Игр и до их завершения.
Самым упоминаемым российским спортсменом в ОК
Пользователи и СМИ часто упоминали в ленте соцсети российского гимнаста Никиту Нагорного, а также Дину Аверину — художественную гимнастику в личном многоборье, которой судьи отдали второе место.
Топ-10 обсуждаемых спортсменов российской команды выглядит так:
Евгений Рылов (плавание);
Виталина Бацарашкина (стрельба);
Светлана Ромашина (синхронное плавание);
Никита Нагорный (спортивная гимнастика);
Дина Аверина (художественная гимнастика);
Максим Храмцов (тхэквондо);
Ангелина Мельникова (спортивная гимнастика);
Софья Великая (фехтование);
Денис Аблязин (спортивная гимнастика);
Андрей Рублёв (теннис).
8 августа в Токио прошла церемония закрытия Олимпиады. Борец Абдулрашид Садулаев стал знаменосцем команды Олимпийского комитета России.