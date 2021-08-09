«Мы сделали это»: как прошла церемония закрытия Олимпиады в Токио

Читайте нас в Google Новости

В Токио прошла торжественная церемония закрытия Олимпийских игр. Борец Абдулрашид Садулаев стал знаменосцем команды Олимпийского комитета России.

Выдающиеся подданные и легендарные спортсмены Японии пронесли флаг страны по стадиону под звуки национального гимна.

Церемония закрытия проходила по принципу концерта. Команды с участниками Игр выходили на стадион под музыку во время парада спортсменов. На сцене выступали известные актёры, музыканты и диджеи. Организаторы показали ролик с традиционными народными танцами Японии.

В ходе церемонии состоялась передача олимпийской эстафеты от Токио к Парижу. Эммануэль Макрон пригласил всех в столицу Франции в 2024 году и произнёс олимпийский девиз.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил Игры в Токио официально закрытыми.

Мы сделали это. Мы сделали это все вместе. Спасибо, Токио, спасибо Япония, — сказал он.

О том, как прошла торжественная церемония, — в фотогалерее NEWS.ru.