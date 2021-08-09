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«Мы сделали это»: как прошла церемония закрытия Олимпиады в Токио
Спорт

«Мы сделали это»: как прошла церемония закрытия Олимпиады в Токио

16:20, 08 августа 2021
Фото: Naoki Morita/Global Look Press
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В Токио прошла торжественная церемония закрытия Олимпийских игр. Борец Абдулрашид Садулаев стал знаменосцем команды Олимпийского комитета России.

Выдающиеся подданные и легендарные спортсмены Японии пронесли флаг страны по стадиону под звуки национального гимна. 

Церемония закрытия проходила по принципу концерта. Команды с участниками Игр выходили на стадион под музыку во время парада спортсменов. На сцене выступали известные актёры, музыканты и диджеи. Организаторы показали ролик с традиционными народными танцами Японии.

В ходе церемонии состоялась передача олимпийской эстафеты от Токио к Парижу. Эммануэль Макрон пригласил всех в столицу Франции в 2024 году и произнёс олимпийский девиз. 

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил Игры в Токио официально закрытыми. 

Мы сделали это. Мы сделали это все вместе. Спасибо, Токио, спасибо Япония, — сказал он.

О том, как прошла торжественная церемония, — в фотогалерее NEWS.ru. 

Российские спортсмены, члены сборной России

Григорий Сысоев/РИА Новости

Выступление артистов на торжественной церемонии закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Салют во время торжественной церемонии закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио

Владимир Астапкович/РИА Новости

Российские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) во время парада атлетов

Григорий Сысоев/РИА Новости

Знаменосец команды Олимпийского комитета России (ОКР), борец Абдулрашид Садулаев (справа на первом плане)

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Парад атлетов на торжественной церемонии закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Церемония закрытия Олимпийских игр

twitter.com/olympic

Выступления на закрытии

twitter.com/Olympic

Парад атлетов превратился в парад флагов

twitter.com/olympic

Салют во время торжественной церемонии закрытия XXXII летних Олимпийских игр

twitter.com/olympic

Видео от болельщиков со всего мира проецируются на Олимпийский стадион

twitter.com/Olympic

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на торжественной церемонии закрытия XXXII летних Олимпийских игр

Григорий Сысоев/РИА Новости

Выступления на закрытии

twitter.com/Olympic

Олимпийский огонь

twitter.com/olympic

Последние медали Игр

twitter.com/olympic

Выступления на закрытии

twitter.com/olympic

Выступления на закрытии Олимпиады

twitter.com/Olympic

Церемония закрытия

Gian Mattia D'Alberto/LaPresse/Global Look Press

Фейерверк взорвался над Олимпийским стадионом во время церемонии закрытия Олимпийских игр — 2020

Zheng Huansong/Global Look Press

Спуск олимпийского флага

via www.imago-images.de/Global Look Press

Последний фейерверк по случаю окончания Олимпийских игр

Daniela Porcelli /SPP via www.im/Global Look Press

Фейерверк вокруг крыши Национального стадиона в рамках церемонии закрытия Олимпийских игр 2020 года в Токио

Naoki Morita/Global Look Press

Последний фейерверк по случаю окончания Олимпийских игр

twitter.com/olympic

Япония. Токио. Олимпиада-2020. Во время церемонии закрытия на Национальном олимпийском стадионе

Станислав Красильников/ТАСС

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