«Мы сделали это»: как прошла церемония закрытия Олимпиады в Токио

В Токио прошла торжественная церемония закрытия Олимпийских игр. Борец Абдулрашид Садулаев стал знаменосцем команды Олимпийского комитета России.
Выдающиеся подданные и легендарные спортсмены Японии пронесли флаг страны по стадиону под звуки национального гимна.
Церемония закрытия проходила по принципу концерта. Команды с участниками Игр выходили на стадион под музыку во время парада спортсменов. На сцене выступали известные актёры, музыканты и диджеи. Организаторы показали ролик с традиционными народными танцами Японии.
В ходе церемонии состоялась передача олимпийской эстафеты от Токио к Парижу. Эммануэль Макрон пригласил всех в столицу Франции в 2024 году и произнёс олимпийский девиз.
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил Игры в Токио официально закрытыми.
Мы сделали это. Мы сделали это все вместе. Спасибо, Токио, спасибо Япония, — сказал он.
О том, как прошла торжественная церемония, — в фотогалерее NEWS.ru.
Российские спортсмены, члены сборной России
Григорий Сысоев/РИА Новости
Выступление артистов на торжественной церемонии закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио
Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Салют во время торжественной церемонии закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио
Владимир Астапкович/РИА Новости
Российские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) во время парада атлетов
Григорий Сысоев/РИА Новости
Знаменосец команды Олимпийского комитета России (ОКР), борец Абдулрашид Садулаев (справа на первом плане)
Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Парад атлетов на торжественной церемонии закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио
Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Церемония закрытия Олимпийских игр
twitter.com/olympic
Выступления на закрытии
twitter.com/Olympic
Парад атлетов превратился в парад флагов
twitter.com/olympic
Салют во время торжественной церемонии закрытия XXXII летних Олимпийских игр
twitter.com/olympic
Видео от болельщиков со всего мира проецируются на Олимпийский стадион
twitter.com/Olympic
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на торжественной церемонии закрытия XXXII летних Олимпийских игр
Григорий Сысоев/РИА Новости
Выступления на закрытии
twitter.com/Olympic
Олимпийский огонь
twitter.com/olympic
Последние медали Игр
twitter.com/olympic
Выступления на закрытии
twitter.com/olympic
Выступления на закрытии Олимпиады
twitter.com/Olympic
Церемония закрытия
Gian Mattia D'Alberto/LaPresse/Global Look Press
Фейерверк взорвался над Олимпийским стадионом во время церемонии закрытия Олимпийских игр — 2020
Zheng Huansong/Global Look Press
Спуск олимпийского флага
via www.imago-images.de/Global Look Press
Последний фейерверк по случаю окончания Олимпийских игр
Daniela Porcelli /SPP via www.im/Global Look Press
Фейерверк вокруг крыши Национального стадиона в рамках церемонии закрытия Олимпийских игр 2020 года в Токио
Naoki Morita/Global Look Press
Последний фейерверк по случаю окончания Олимпийских игр
twitter.com/olympic
Япония. Токио. Олимпиада-2020. Во время церемонии закрытия на Национальном олимпийском стадионе
Станислав Красильников/ТАСС