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Тхэквондисту Храмцову наложили гипс на руку после завоевания золота на ОИ

11:58, 27 июля 2021
Тхэквондисту Храмцову наложили гипс на руку после завоевания золота на ОИ Фото: AP/TASS
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Российскому тхэквондисту Максиму Храмцову, который завоевал на ОИ в Токио золотую медаль в весовой категории до 80 кг, наложили гипс на руку. Об этом сообщает Telegram-канал Олимпийского комитета России (ОКР).

В заявлении говорится, что у олимпийского чемпиона по тхэквондо подозревают внутрисуставный перелом на уровне II запястно-пястного сустава правой кисти. Спортсмену предстоит ещё пройти дополнительное обследование. Однако врачи утверждают, что карьере Храмцова ничего не угрожает.

t.me/olympic_russia

Прогноз для спортивной карьеры благоприятный, — говорится в сообщении.

В финальном поединке Максим Храмцов одолел иорданца Салеха Аль-Шарабати. Встреча завершилась со счётом 20:9.

Ранее сообщалось, что Евгений Рылов в Токио завоевал для сборной России золотую медаль Олимпиады в плавании. Подобный успех для российских пловцов стал первым за 25 лет.

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