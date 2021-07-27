Тхэквондисту Храмцову наложили гипс на руку после завоевания золота на ОИ

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В американском издании The Wall Street Journal вышел материал, посвящённый квалификации в женском командном многоборье на Олимпиаде в Токио. В квалификационном раунде команда России опередила коллектив из США (171,629 балла против 170,562).

Американские пользователи оставили следующие комментарии к этой публикации. Комментарии приводит «ИноСМИ». Как показал нам Трамп, болеть за русских — это абсолютно нормально! — написал Bryan Dorsey. Некоторые пожаловались на то,...