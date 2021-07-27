Тхэквондисту Храмцову наложили гипс на руку после завоевания золота на ОИ
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
11:58, 27 июля 2021
Фото: AP/TASS
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Российскому тхэквондисту Максиму Храмцову, который завоевал на ОИ в Токио золотую медаль в весовой категории до 80 кг, наложили гипс на руку. Об этом сообщает Telegram-канал Олимпийского комитета России (ОКР).
В заявлении говорится, что у олимпийского чемпиона по тхэквондо подозревают внутрисуставный перелом на уровне II запястно-пястного сустава правой кисти. Спортсмену предстоит ещё пройти дополнительное обследование. Однако врачи утверждают, что карьере Храмцова ничего не угрожает.
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Прогноз для спортивной карьеры благоприятный, — говорится в сообщении.
В финальном поединке Максим Храмцов одолел иорданца Салеха Аль-Шарабати. Встреча завершилась со счётом 20:9.
Ранее сообщалось, что Евгений Рылов в Токио завоевал для сборной России золотую медаль Олимпиады в плавании. Подобный успех для российских пловцов стал первым за 25 лет.