Гассиев назвал сроки возвращения и цели в тяжёлом весе

https://static.news.ru/photo/15317524-3bc5-11eb-9884-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боксёр-тяжеловес Мурат Гассиев рассказал о сроках планируемого возвращения на ринг.

Вероятно, в марте-апреле состоится мой следующий бой. После новогодних праздников нужно пройти подготовку. Сейчас я поддерживаю форму, но к серьёзным тренировкам не приступал. Хочется стать чемпионом мира в тяжёлом весе. И для этого нужно встречаться с лучшими. Но на момент поединка с Нури Сефери я больше двух лет не проводил бой, и было бы глупо выходить на ринг с кем-то даже из первой двадцатки. Я был просто не готов к этому, — приводит слова Гассиева «Р-Спорт».

31 октября Гассиев нокаутировал албанца Нури Сефери в первом раунде. Это был первый бой 27-летнего россиянина с лета 2018 года, когда он единогласным решением судей проиграл украинцу Александру Усику. В том бою разыгрывались все четыре чемпионских пояса в первом тяжёлом весе, победитель становился абсолютным чемпионом мира.

NEWS.ru рассказал, возможен ли реванш с Усиком, а так же объяснил, почему бой с Сефери дискредитировал весь российский бокс.