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Единоборства

Гассиев нокаутировал Сефери в первом раунде

00:11, 01 ноября 2020

В Сочи завершился боксёрский турнир, главным событием которого стало возвращение на ринг после двухлетнего перерыва российского тяжеловеса Мурата Гассиева. Россиянин одержал победу техническим нокаутом над албанцем Нури Сефери в первом раунде

После непродолжительной разведки в первом раунде и нескольких джебов Гассиев пробил жёсткую двойку, от которой соперник рухнул на настил ринга, поднялся, но не смог продолжить бой.

В соглавном бою вечера армянский боксёр первого среднего веса Эдгар Гукасян победил единогласным решением судей танзанийца Эммануэля Амоса.

Как писал NEWS.ru, в Ульяновске завершился чемпионат России по боксу среди женщин.

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