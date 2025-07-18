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18 июля 2025 в 19:43

Дюбуа оказался тяжелее Усика

Дюбуа оказался тяжелее Усика на 7 кг перед боем за абсолютное чемпионство

Даниэль Дюбуа и Александр Усик Даниэль Дюбуа и Александр Усик Фото: Pawel Andrachiewicz/Global Look Press

Британский боксер Даниэль Дюбуа оказался тяжелее украинца Александра Усика на официальном взвешивании перед боем за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, сообщает BBC. Вес Дюбуа составил 110,2 кг, а Усика — 102,97 кг. Поединок пройдет 19 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Дюбуа и Усик уже встречались на ринге в августе 2023 года. Тогда украинец одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.

Бой в Лондоне станет вторым очным поединком спортсменов. 38-летний Усик провел 23 боя на профессиональном ринге без единого поражения. У 27-летнего Дюбуа — 24 поединка, в которых он одержал 22 победы и дважды проиграл.

Ранее российский боксер Имам Хатаев потерпел первое поражение в профессиональной карьере, уступив экс-чемпиону WBC кубинцу Дэвиду Моррелю на турнире Golden Boy Promotions в Нью-Йорке. Десятираундовый поединок завершился спорным раздельным решением судей — 95:94, 96:93, 94:95. Хатаев — бронзовый призер Олимпиады в Токио и чемпионата мира 2023 года в весовой категории до 80 килограммов. Теперь в профессиональном боксе у него 10 побед и одно поражение.

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