Почему бой Гассиева дискредитировал весь российский бокс

https://static.news.ru/photo/92a0ed16-1bc5-11eb-ae95-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/murat_gassiev

Российский тяжеловес Мурат Гассиев вернулся на ринг после двухлетнего перерыва и провёл первый поединок в новой для себя весовой категории. Для победы над 43-летним албанцем Нури Сефери ему хватило полутора минут разведки и двух акцентированных ударов, а турнир, организованный каналом РЕН ТВ и промоутером Владимиром Хрюновым в очередной раз обернулся ужасной антирекламой профессионального бокса. NEWS.ru рассказывает, как это было.

Тайсона заказывали?

В ожидании дебюта Мурата Гассиева в тяжёлом весе прошли долгие два года. Бесконечные травмы, отказы соперников и переносы набили оскомину, и мы уже забыли, как выглядит некогда подававший огромные надежды 27-летний боксёр. Конечно, после такого перерыва логично провести бой против проходного соперника, чтобы стряхнуть с себя ржавчину, но и с этим у организаторов турнира начались проблемы. Сначала в качестве соперника был объявлен бывший претендент на чемпионский титул Кевин Джонсон, который уже давно состарился, вышел в тираж и ездит по городам и весям, чтобы быть битым на потеху местной публики. Затем его заменил албанец Сефер Сефери, который уже помогал так вернуться в дело Тайсону Фьюри, но и он в итоге до Сочи не доехал. Наконец, выбор остановился на другом албанце и тоже Сефери, но по имени Нури.

Прозвище у этого славного 43-летнего воина Албанский Тайсон. И это пожалуй лучшее, что нам известно о невысоком тяжеловесе, подрабатывающем всю жизнь джорнименом на локальных турнирах в Германии и Швейцарии. Единственное, что его роднит с реальным Тайсоном — это весьма скромный для тяжа рост — 180 см. Как и Гассиев, большую часть профессиональной карьеры он провёл в первом тяжёлом весе, а потому бой с ним лишь с большой натяжкой можно назвать полноценным дебютом в тяжах. Ни ударной мощи, ни джеба, ни размаха рук, присущих природным тяжеловесам у Сефери не было и в помине, как и каких-то здоровых амбиций. На конференции можно было сколько угодно красиво говорить о войне, но все понимали, что приехал он в Россию исключительно за чеком.

Второй пояс Абдурашидова

С чеченским легковесом Адланом Абдурашидовым были связаны большие надежды ещё на Олимпиаде в Рио, но он их не оправдал, проиграв в первом круге, а спустя два года начал профессиональную карьеру, не дожидаясь реванша на новых Играх. При этом ведут Абдурашидова достаточно смело, избавив от обязательной на первом этапе «мешковой диеты». Уже в третьем бою он бился за пояс временного чемпиона Азии по версии WBC, а сейчас замахнулся на восточный пояс WBO уже в первом полусреднем весе, до которого он успел дорасти. В соперники ему выбрали Идда Пьялари, достаточно опытного танзанийца со всеми присущими африканским боксёрам плюсами и минусами. Внимательные любители бокса вспомнят, что год назад его уже успешно «скормили» проспекту RCC Boxing Promotions Эдуарду Скавинскому.

Пиалари удивил Абдурашидова левосторонней стойкой, к которой он оказался не готов и потрясающей стойкостью. В итоге бой продлился все отведённые десять раундов, а россиянин так и не смог потрясти подвижного соперника. Однако судьи зафиксировали его разгромную победу со счётом 100:90, 99:91 и 98:92. Стойким оказался и другой танзаниец, устроивший накануне потасовку на взвешивании Эммануэль Амос. В бою с армянином Эдгаром Гукасяном он постоянно двигался, уходил от открытого размена ударами и также встретил финальный гонг, правда, без больших шансов на успех.

Гассиев сравнялся с Емельяненко

Боксёрские турниры на канале «РЕН ТВ» имеют две особенности: абсолютное отсутствие спортивной интриги в главном поединке и розыгрыш непонятного пояса чемпиона РЕН ТВ. Год назад в противостоянии со стронгменом Михаилом Кокляевым его завоевал боец ММА Александр Емельяненко. Но если тот бой и позиционировался как фрик-шоу, а потому выдуманный пояс был Александру к лицу, то для экс-чемпиона мира и вполне респектабельного боксёра Гассиева такая награда сомнительная честь. Но то, что такие методы раскрутки работают, говорит лишь о невысоком уровне понимания боксёрской индустрии большей частью аудитории канала.

Собственно бокса в главном бою мы не увидели. Гассиев начал бой неторопливо, словно вышел на разминку. Он академично выбрасывал джеб, сдерживая соперника на дистанции, а заодно и присматривался к его стилю. Тайсоном, там, конечно, и не пахло: на против Ирона стоял уставший от жизни мужчина с брюшком. Через полторы минуты Мурат решил проверить скорость своих рук и выбросил двойку. Оказалось, что руки всё помнят, а голова Сефери болтанулась и потащила бренное тело вниз. Поднимался албанец настолько тяжело, что было понятно, что всё уже закончилось. Рефери и не стал испытывать дальше его судьбу и остановил поединок. Зал был мягко говоря в шоке от такого мисматча и встретил нокаут почти в гробовой тишине.

Даже на призыв ринг-анонсера поблагодарить аплодисментами соперника никто не отреагировал. Ну собственно а за что благодарить человека, который ничего не показал? Разве что за смелость, что ради заработка согласился быть мешком для битья. К сожалению, второй год подряд промоутер Владимир Хрюнов и телеканал РЕН ТВ делают подобными шоу отвратительную рекламу профессиональному боксу. У далёкого от спорта зрителя может возникнуть мнение, что профибокс — это не про конкуренцию и профессионализм, а про бумажные пояса, растренированных увальней, падающих в первом раунде, и пиаре на этом местных героев.

Мурату забыть этот кошмар и идти дальше

В немецком языке есть замечательная поговорка Ein Mal ist kein mal (Один раз — всё равно что ни разу). Поэтому простим Мурату участие в этом постыдном действе. Он вышел в ринг, качественно выполнил свою работу и, хочется верить, вернул уверенность в своих силах после поражения от Александра Усика и последующих злоключений. А в мисматчах бывало участвовали и другие заслуженные боксёры. Можно вспомнить возвращение того же Тайсона Фьюри с другим албанцем Сефером Сефери или бой Дениса Лебедева в Челябинске с турком Хизни Алтункая, который также как и Нури Сефери приехал в Россию для того, чтобы красиво упасть.

Поскольку Гассиев почти не потратил сил и залечил все травмы, у него есть все возможности провести поскорее следующий бой уже с более серьёзным соперником. Недавно он сменил команду и поиск следующего соперника станет для неё хорошим тестом. Только лучше всё же искать соперника и бой за океаном. Там и яркой победой проще себя зарекомендовать и найти достойного оппонента легче. В России же всё может закончиться привозом очередного мешка и шумным его избиением под восторженные крики «легендарного» промоутера Владимира Хрюнова. Бокса высшего качества в нашей стране мы не видели те самые два года со времён боя Гассиева и Усика и ещё неизвестно когда увидим, но с шоу такого сомнительного качества поклонников у джентльменского вида единоборств в России точно не прибавится.