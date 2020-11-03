Они идут друг к другу: реален ли реванш Усика и Гассиева

Александр Усик и Мурат Гассиев выиграли последние бои в один день, и разговоры об их возможном реванше снова появились. В России есть два человека, которые продвигают этот бой активнее других — это промоутер Владимир Хрюнов и глава Федерации бокса России Умар Кремлёв. Сейчас разберёмся, как много общего их слова имеют с действительностью.

Мы понимаем, к чему всё идёт

О реванше Усика и Гассиева говорят с самого момента их первого боя летом 2018 года, когда украинец в одни ворота перебоксировал россиянина в доживавшем последние дни спорткомплексе «Олимпийском». Был момент, когда говорили активно, потом из-за травм Мурата эти разговоры притихли, и вот начались снова:

Как итог — мы имеем по победе Гассиева и Усика в один день. Сделано это, конечно же, не случайно. Ментально все понимают, к чему всё идёт. Я скажу, что после шоу в Сочи и Лондоне Мурат и Александр стали ближе друг к другу, — сказал Хрюнов «Спорт-Экспрессу».

Хрюнов, если кто не знает — один из самых одиозных российских промоутеров. Десять лет назад он был на этой поляне единственным, монополистом, вёл карьеры всех лучших: Поветкина, Лебедева, Дрозда и других. С приходом на рынок в 2013 году Андрея Рябинского, все лучшие ушли к нему (либо уехали в Штаты как Сергей Ковалёв), а Хрюнову осталось продвигать ребят второго эшелона, вроде братьев Чудиновых.

Он также вписывается в сомнительные истории, типа боёв Сергея Харитонова из ММА с престарелыми немотивированными боксёрами. И вот, неожиданно в руки к Хрюнову попал человек из элиты — Мурат Гассиев. Возможно, Мурат сейчас сам этому не рад, ведь соперник, которого ему привезли — 43-летний албанец Нури Сефери — никуда не годится. Но возможно, это лучше, чем ничего.

Хрюнов всегда отличался тем, что делал эпатажные заявления, анонсировал огромные бои, которые потом никогда не проводились. Реванш с Усиком — сейчас из этой же серии.

Умар Кремлёв похож на Хрюнова в том, что тоже любит популистские заявления. Он за последние год-полтора неоднократно говорил, что реванш Усика с Гассиевым не просто состоится, но Мурат ещё и одержит в нём уверенную победу. Оснований для таких заявлений не было никаких, но это не мешало ему их делать.

Мурат Гассиев vk.com/murat_iron_gassiev

Не здесь и не сейчас

Почему оснований для повторного боя Усика с Гассиевым нет и близко? Во-первых, первый их поединок не был близким. Реванши, как правило, устраиваются, когда остались нерешённые вопросы после первого боя. Там же Усик забрал 11 раундов из 12 и не дал усомниться в своём превосходстве никому, включая самого Мурата.

Во-вторых, за прошедшие два года боксёры проделали разные пути. Усик провёл три боя, все три выиграл, в том числе два — у топовых соперников. Мурат всё это время мучился с травмами и проблемами в команде и вышел на ринг всего один раз — с пассажиром по имени Нури Сефери. Бой не продлился и двух минут, Мурату даже два раза бить не пришлось. На этом багаже бой с Усиком абсолютно нереален.

В-третьих, Александр — обязательный претендент на титул чемпиона мира в тяжёлом весе, а Мурат — вне топ-15 рейтинга. Когда-нибудь он поднимется, но прямо сейчас лидерам драться с ним нет никакого смысла. Бои не организовываются просто так, у них должна быть предыстория, у боксёров должны быть веские причины, чтобы выходить на ринг друг с другом. У Мурата и Александра сейчас таких причин нет.

Но это не значит, что их не будет никогда. Реванш теоретически может быть интересен, ведь это будет уже другой вес. В первом тяжёлом Усик переиграл Гассиева за счёт движения и скорости, а в супертяжах всё может быть иначе. Возможно, Мурату лучше подходит максимальный вес, так как он, как говорит Дерек Чисора, дерётся, а не боксирует. Удар Гассиева может быть его козырем в любом весе, а скорость Усика в тяжах уже не та, что в крузервейте. Так что полностью вероятность реванша хоронить нельзя.

Но для того, чтобы он действительно стал вероятным, Мурату нужно выиграть ещё два-три боя у рейтинговых соперников. У кого-то вроде Кубрата Пулева или Диллиана Уайта. Без таких побед он не поднимется в элиту и не будет интересен лучшим. А чтобы такие бои получить, ему, возможно, нужно сменить промоутера. Matchroom Boxing Эдди Хирна уже проявлял интерес к Мурату, и лучшее, что может случиться с карьерой 27-летнего осетина сейчас — это возобновление этого интереса с последующим подписанием контракта. Обидно будет, если такой боксёр как Гассиев и дальше будет бить ребят вроде Нури Сефери.