Американцы украли победу у Ломаченко: скандал на титульном бое украинца Украинец Василий Ломаченко проиграл Девину Хейни единогласным решением судей

Фото: Alejandro Salazar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бой Василия Ломаченко и Девина Хейни

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни защитил титулы по версии WBA, WBC, IBF и WBO, одолев Василия Ломаченко. NEWS.ru рассказывает о поединке и приходит к выводу, что победа американца над представителем Украины не выглядит неоспоримой.

Хейни нервничал на взвешивании

За сутки до поединка боксеры прошли официальное взвешивание. Ломаченко и Хейни уложились в лимит легкого веса, но после дуэли взглядов абсолютный чемпион мира потерял самообладание и толкнул бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях двумя руками. Хотя во время этой процедуры Василий ни слова не сказал Девину.

Спортивная комиссия Невады сразу выразила намерение оштрафовать Хейни за его выходку, а Ломаченко объяснил поведение американца банальным страхом.

Ломаченко вспомнил про флаг

Украинского боксера часто критиковали на родине за то, что на последние поединки он выходил без национального флага. На этот раз государственное знамя было в углу Василия, и он привычно облачился в него после боя. Кроме того, флаги Украины и города Белгород-Днестровский присутствовали на перчатках и амуниции спортсмена.

Затянули с разведкой

Старт поединка получился несколько нервным. Ломаченко и Хейни решили отказаться от затяжных комбинаций и работать короткими сериями. Успех был периодическим, без явного преимущества, что подтверждала статистика в перерывах между раундами. Однако было непривычно наблюдать за тем, как более молодой и мощный американец часто отдавал инициативу украинцу.

Фото: Alejandro Salazar/Keystone Press Agency/Global Look Press Взвешивание Девина Хейни и Василия Ломаченко

Боксеры падали, но нокдаунов не было

Рефери Харви Док не оставался без работы. К пятому раунду боксеры суммарно четыре раза побывали на настиле ринга. Однако причиной падений оказались не жесткие удары, а давление в клинче.

В концовке четвертого раунда Хейни решил надавить массой на Ломаченко, а Василий попробовал поднять американца. Результат — оба внизу. Случались и «грязные» удары по затылку, но в целом Док сумел удержать бой под контролем.

Ломаченко не смог ускориться на экваторе

Считается, что Ломаченко — боксер медленного старта, поэтому эксперты ждали агрессии от украинца во второй половине боя. Учитывая, что первые шесть раундов прошли в конкурентной манере, можно было предполагать, что Хейни перестанет успевать за действиями Василия после седьмого раунда.

Уроженец Белгорода-Днестровского действительно увеличил темп, но американец тоже не отставал. Взаимных попаданий было настолько много, что преимущество одного из оппонентов приходилось вычислять чуть ли не по миллиметрам.

Фото: Alejandro Salazar/Keystone Press Agency/Global Look Press Бой Василия Ломаченко и Девина Хейни

Чемпионские раунды взял украинец

Если первые девять раундов можно оценивать с позиции художника и отдавать преимущество тому боксеру, чей бокс больше нравится, то в заключительных раундах Ломаченко явно выглядел лучше.

Молодой нокаутер из США временами откровенно терялся, а двукратный олимпийский чемпион словно пристрелялся к сопернику. Удары Ломаченко, будто намагниченные, ложились в цель. И в зале часто раздавалось дружное «Лома».

Судьи не оставили шансов Ломаченко

Встречу обслуживали опытные Тим Читем, Дэйв Моретти и Дэвид Сазерленд, которые единогласным решением отдали победу своему соотечественнику: 115-113, 116-112 и 115-113. Отчасти такой результат можно назвать скандальным.

На авторитетных боксерских порталах журналисты поставили ничью, независимый судья ESPN Макс Келлерман во время поединка увидел преимущество Ломаченко — 115-113, реакция зала и записки болельщиков однозначно говорили о победе украинца. Болельщики поприветствовали Василия, а Девину пришлось радоваться победе под свист толпы. Но, учитывая огромное количество равных раундов, и такой вердикт судей имел право на жизнь.

«Мне не хочется говорить о судейском решении. Все видели, что произошло. Я показал, что умею боксировать и что нахожусь в хорошей форме. Спасибо зрителям. До поединка я считал, что Хейни боксер более высокого уровня. Он хороший, но не уровня лучших боксёров мира», — сказал украинец после боя.

Фото: Alejandro Salazar/Keystone Press Agency/Global Look Press Бой Василия Ломаченко и Девина Хейни

Ломаченко отказался говорить о будущем

Василий отказался отвечать на вопрос о продолжении карьеры, ограничившись тем, что хочет вернуться домой, поддержать страну и свою церковь. Возможно, Ломаченко сам на данный момент не знает ответа на этот вопрос. Однако сложно представить украинца в очередной погоне за титулами.

Задача Хейни более проста. Его команде нужно, чтобы болельщики как можно быстрее забыли, как Девин выиграл у Василия. Поэтому возможность реванша крайне мала. Самым интересным противостоянием для него выглядит встреча с Джервонтой Дэвисом, но, учитывая невероятную ударную мощь последнего, их встречу тоже могут отложить.

Читайте также:

«Предатель украинского народа»: почему Ломаченко ненавидят в Киеве

«Мне нравится Усик»: интервью олимпийского чемпиона Рахима Чахкиева

Ломаченко победил Ортиса единогласным решением судей

«Усик и Ломаченко — наши боксёры»: интервью Умара Саламова