Почему Ломаченко действительно великий боксер: объясняем на фактах В ночь на 21 мая украинский боксер Василий Ломаченко проведёт бой с чемпионом мира по версиям WBA, WBC, IBF и WBO в легком весе Девином Хейни

Фото: John Locher/ТАСС

Василий Ломаченко и Накатани Масаёси

Украинский боксер Василий Ломаченко в ночь на 21 мая в США проведёт бой с чемпионом мира по версиям WBA, WBC, IBF и WBO в легком весе Девином Хейни. NEWS.ru рассказывает о шансах на победу уроженца Белгорода-Днестровского, его большом спортивном пути и объясняет, почему Ломаченко называют великим.

Родился с перчатками

Василий Ломаченко родился в феврале 1988 года, его будущее было определено практически сразу. Отец Анатолий Николаевич работал тренером по боксу и сразу решил привить сыну любовь к своему виду спорта. Боксерские перчатки были первым подарком маленькому Васе от отца. Уже с четырех лет он начал заниматься боксом.

Засудили по инициативе его отца

Ломаченко часто вспоминает, что впервые принял участие на боксерском турнире в возрасте шести лет. В финале ему противостоял мальчик, который был старше на два года и тяжелее на пять килограммов. Несмотря на это, Василий его победил.

Однако судьи в этом поединке зафиксировали ничью, чтобы не огорчать соперника. И сделали они это по рекомендации Анатолия Николаевича, который хотел закалить характер сына.

Фото: Amy Sanderson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Василий Ломаченко

Занимался народными танцами

Многогранность Василия часто проявлялась в годы спортивной карьеры. Еще в самом детстве отец отдал его в секцию народных танцев. Сверстники посмеивались над ним, но у Анатолия Николаевича был свой план. Он считал, что танцы и хореография положительно скажутся на комбинаторике сына. Василий ненавидел танцы, но был вынужден ими заниматься три года, иначе отец грозил выставить его за дверь боксерского клуба. Занятия принесли результат.

Ломаченко-младший прославился тем, что стал легко комбинировать движения с сериями мощных ударов.

Помимо танцев Ломаченко в разные годы ходил на секции триатлона, гребли, футбола и самбо.

Стал лучшим боксером в любительском спорте

Официальная статистика Василия Ломаченко в любительском боксе поражает воображение. Он одержал 396 побед и потерпел лишь одно поражение. В финале чемпионата мира 2007 года украинец уступил россиянину Альберту Селимову.

После этого началась победная серия Ломаченко. Он выиграл чемпионат Европы (2008), два чемпионата мира (2009. 2011) и два раза Олимпийский игры (2008, 2012). Причем на соревнованиях в Пекине он получил приз Вэла Баркера, который вручается лучшему боксёру соревнований.

Стал чемпионом мира в профи в третьем поединке

Ломаченко не стремился переходить в профессиональный бокс. Обычно любителям приходится провести по меньшей мере 10 поединков перед тем, как оспорить титул чемпиона мира. Василий оказался на профессиональном ринге, потому что ему гарантировали бои за пояс уже во второй встрече. Впрочем, чемпионом стать сразу не получилось. Ломаченко уступил провалившему взвешивание и нанесшему 41 удар ниже пояса мексиканцу Орландо Салидо.

Зато уже в следующем поединке Василий отобрал титул в полулегком весе у Гэри Расселла. За высокую скорость работы на ринге он получил прозвища Матрица и Хайтек. Выдающаяся быстрота принятия решений, работы ног и рук помогла ему стать чемпионом мира еще в двух весовых категориях.

Был близок к абсолюту, но проиграл все

В одно время Василий Ломаченко удерживал три титула чемпиона мира в легком весе. До звания абсолютного чемпиона ему нужен был еще один пояс. Но случилась осечка. Украинец посчитал, что травма не помешает ему победить Теофимо Лопеса, которому он в итоге проиграл со счетом 109–119, 111–117, 112–116.

Лопес отказался дать украинцу реванш, решив подраться с номинально более слабым соперником — австралийцем Джорджем Камбососом. Однако последний сотворил главную сенсацию 2021 года, победив американца. Камбосос сам предложил Ломаченко разделить ринг в июне 2022 года, но Василий отказался от встречи, вступив в ряды территориальной обороны. Ему было не до бокса.

У Ломаченко остался последний шанс

Чемпионство Камбососа оказалось недолгим. Все его регалии забрал американец Девин Хейни, ставший абсолютным чемпионом мира. Именно с ним предстоит Ломаченко встретиться в ночь на 21 мая.

Василию в этом году исполнилось 35 лет. Это критический возраст для легковеса. Многие специалисты еще два года назад посчитали, что чемпионские пояса ушли от украинца навсегда. Но Ломаченко посрамил скептиков, победив сначала японца Масайоши Накатани, затем ганца Ричарда Комми и в конце прошлого года Джамейна Ортиса.

Благодаря яркому выступлению в этих поединках и работе промоутера Боба Арума Василий получил бой с Девином Хейни. Американцу 24 года. Он никогда не проигрывал, зато побеждал таких известных ребят, как Заур Абдуллаев, Юриоркис Гамбоа, Хорхе Линарес и Джордж Камбосос.

Агрессивный и прямолинейный стиль — насущный хлеб для Ломаченко времен пика его возможностей. Если Василий не растерял свою скорость, маневренность и чувство дистанции, Хейни станет просто еще одним трофеем в карьере Ломаченко. Трофеем, который исполнит заветную мечту и принесет Василию звание абсолютного чемпиона мира.

Фото: Chase Stevens/AP/TASS Дэвин Хейни

Любят в России, ненавидят на Украине

Интересно то, что огромная часть украинцев желает поражения своему легендарному боксеру. Многие сограждане начали ненавидеть двукратного олимпийского чемпиона за отсутствие политических высказываний и критики в адрес России. Зато российская общественность на стороне Ломаченко. В частности, за него будет болеть тяжеловес Дмитрий Кудряшов.

«Думаю, что Василий выиграет. Со мной многие спорят, что-то доказывают, но у меня есть чуйка. Буду за него болеть. Ломаченко — великий по факту. Не многие добивались таких успехов, каких добился он. Но величие в профессиональном спорте формируется не только из боксерских навыков и умений. Оно формируется из сказанного, сделанного, из внимания прессы и болельщиков. В этом я не смогу назвать Ломаченко величайшим», — сказал Кудряшов NEWS.ru, отметив, что считает великими боксёрами Майка Тайсона и Мухаммеда Али, которых «знают все».



Читайте также:

«Предатель украинского народа»: почему Ломаченко ненавидят в Киеве

«Мне нравится Усик»: интервью олимпийского чемпиона Рахима Чахкиева

Ломаченко победил Ортиса единогласным решением судей

«Усик и Ломаченко — наши боксёры»: интервью Умара Саламова