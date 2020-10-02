СМИ сообщили о кризисе на рынке секонд-хенда

Мировой рынок вторичной одежды столкнулся с кризисом из-за пандемии коронавируса.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого Business of Fashion,
Главной причиной кризиса стали транспортные ограничения в условиях глобальной эпидемии COVID-19, отмечается в сообщении.
Основным источником товара на рынке секонд-хенда служат контейнеры для сбора одежды, куда местные жители сдают свои ненужные вещи. В США и странах Европы в условиях изоляции люди больше обычного разбирали свои гардеробы и сдавали намного больше одежды на повторную реализацию, из-за чего склады секонд-хенда переполнились.
В то же время из-за ограниченного авиасообщения сильно пострадал экспорт вторичной одежды: с марта по июль 2020 года он упал в два раза.
При этом многие страны-импортёры не были готовы закупать поношенную одежду. Так, например, Кения, являющаяся одним из крупнейших импортёров секонд-хенда в мире, ограничила ввоз в страну текстиля из-за угрозы передачи COVID-19.
Другие страны, не запрещавшие импорт, столкнулись с нарушением отлаженных цепей поставок.
Конкретных аналитических прогнозов по тому, как будет восстанавливаться рынок и какой ущерб ему нанесён, пока нет. Годом ранее эксперты оценивали годовой международный оборот секонд-хенда в $28 млрд. До пандемии ожидалось, что рынок будет активно расти.
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