https://static.news.ru/photo/af808f20-e928-11e9-9ed4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Рынок акций РФ скорректировался вслед за подорожанием нефти. Лидерами роста стали бумаги нефтяных компаний и Сбербанка.

Индекс МосБиржи составил 2719,22 пункта, прибавив 1%, индекс РТС подрос на 0,7% до 1320,25 пункта. Цены большинства основных «фишек» выросли в пределах 2,2%.

Сбербанк России за первую половину 2019 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 8,6% до 665,5 млрд рублей. Подросли акции «Сургутнефтегаза» (+2,2%), «Газпрома» (+2,1%) и «Татнефти» (+1,5%).

Подешевели акции «АЛРОСА» (–2,5%), «Распадской» (–1,5%), «Мечела» (–0,9%). Суммарный объём торгов акциями из расчёта индекса МосБиржи составил 33,401 млрд рублей, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что Центральный банк РФ установил на 8 октября официальный курс доллара на уровне 64,8259 рубля за единицу, что на 20,4 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро потерял 20,5 копейки и достиг отметки 71,1464 рубля.