https://static.news.ru/photo/a9cae0d2-e8f4-11e9-828f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Центральный банк РФ установил на 8 октября официальный курс доллара на уровне 64,8259 рубля за единицу, что на 20,4 копейки ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро потерял 20,5 копейки и достиг отметки 71,1464 рубля, говорится на сайте регулятора .

Ранее МосБиржа сообщила, что российская валюта медленно падает по отношению к доллару и евро в начале торгов 7 октября текущего года. Стоимость американской валюты расчётами «завтра» на 10:02 мск растёт на 14 копеек — до 64,76 рубля, курс евро прибавил 11 копеек — 71,06 рубля. Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 0,02% — до $58,38 за баррель.

Ранее News.ru сообщал, что российская экономика продемонстрирует стагнацию, если темпы роста мировой экономики снизятся ниже уровня 2%, а цены на нефть упадут до $40 за баррель. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2020–2022 годы, подготовленном Минэкономразвития. Документ внесён в Госдуму вместе с проектом бюджета.