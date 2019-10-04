https://static.news.ru/photo/fe8f410c-e742-11e9-8291-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российская экономика продемонстрирует стагнацию, если темпы роста мировой экономики снизятся ниже уровня 2%, а цены на нефть упадут до $40 за баррель. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2020–2022 годы, подготовленном Минэкономразвития. Документ внесён в Госдуму вместе с проектом бюджета.

При этом в ведомстве отметили, что при стабильной ситуации в мировой экономике и отсутствии ухудшений накопленный запас резервов, а также укрепление внешнеэкономических связей с Индией и Китаем «позволят российской экономике достаточно быстро вернуться к росту».

Ранее Минфин России сообщил, что доля иностранных инвесторов в российских облигациях федерального займа (ОФЗ) является большой. Ведомство не видит предпосылок для её значительного роста. Глава департамента госдолга Константин Вышковский отметил, что ведомство довольно уже тем, что нет массового оттока зарубежных инвесторов из ОФЗ, писал News.ru.