https://static.news.ru/photo/060ca1bc-d637-11e9-a798-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Минфин России сообщил, что доля иностранных инвесторов в российских Облигациях федерального займа (ОФЗ) является большой. Ведомство не видит предпосылок для её значительного роста.

Глава департамента госдолга Министерства финансов Константин Вышковский отметил, что ведомство довольно уже тем, что нет массового оттока зарубежных инвесторов из ОФЗ, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев в кулуарах Московского финансового форума — 2019 прокомментировал предложение Центробанка повысить цену отсечения (нижний предел стоимости) на нефть в рамках бюджетного правила. По словам чиновника, ведомство не рассматривает такой возможности.