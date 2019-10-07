https://static.news.ru/photo/59743a4a-a83d-11e9-ae66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Svancara Petr/CTK/Global Look Press

Курс рубля медленно падает по отношению к доллару и евро в начале торгов 7 октября текущего года.

Стоимость американской валюты расчётами «завтра» на 10:02 по Москве растёт на 14 копеек — до 64,76 рубля, курс евро прибавил 11 копеек — 71,06 рубля. Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 0,02% — до $58,38 за баррель, сообщает МосБиржа .

Ранее News.ru сообщал, что российская экономика продемонстрирует стагнацию, если темпы роста мировой экономики снизятся ниже уровня 2%, а цены на нефть упадут до $40 за баррель. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2020–2022 годы, подготовленном Минэкономразвития. Документ внесён в Госдуму вместе с проектом бюджета.