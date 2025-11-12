Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 11:29

Ветеринар посоветовал не устанавливать кормушки для птиц на подоконниках

Ветеринар Шеляков: кормушки для птиц на подоконниках вызывают стресс у котов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кормушки для птиц на подоконниках могут вызвать стресс у котов, рассказал LIFE.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Он пояснил, что питомец также может случайно выпрыгнуть наружу.

Что касается кормушек для птиц, которые некоторые вешают на окно, тут важно учитывать эмоциональное состояние питомца. Если кот реагирует спокойно и не проявляет охотничьих наклонностей, кормушки — дело хорошее. Но если он пытается поймать птицу, забегает в окно или проявляет тревогу, от этого лучше отказаться или организовать безопасное место для птиц, чтобы избежать травм или стрессов для котика, — рассказал Шеляков.

Ветеринар подчеркнул, что кошкам невозможно запретить охотиться. По его словам, кормушку стоит убрать, если кот начинает постоянно сидеть у окна и ждать прилета птиц.

Ранее ветеринар Татьяна Гольнева рассказала, что у кошек может развиться цистит на фоне стресса из-за скандалов между хозяевами. Собакам же грозит дерматит из-за переживаний в связи с неспокойной обстановкой в доме.

питомцы
кошки
ветеринары
стрессы
