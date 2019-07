Комику было 90 лет. Непосредственной причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне серьёзного онкологического заболевания, передаёт телеканал CNN .

Arte Johnson, an Emmy-winning star of the 1960s and ’70s comedy sketch show “Laugh-In,” has died https://t.co/MsOKz9x4IT pic.twitter.com/DkHLbpNOU2