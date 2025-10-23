Как работают Telegram и WhatsApp: новости 23 октября, можно ли звонить

Как работают Telegram и WhatsApp: новости 23 октября, можно ли звонить

По данным мониторингового сайта «Сбой.рф», пользователи из разных регионов РФ жалуются на некорректную работу Telegram и WhatsApp. Что об этом известно, действительно ли через эти мессенджеры снова можно звонить?

Как работают Telegram и WhatsApp сегодня, 23 октября

По информации сайта «Сбой.рф», сегодня зафиксированы 442 жалобы на работу WhatsApp. Больше всего их было из Москвы (17%), Краснодарского края (11%), Новосибирской области (10%). Также с проблемами столкнулись пользователи из Приморского края, Сахалина, Свердловской области, Челябинска, Санкт-Петербурга, Ростовской области и других регионов.

На Telegram сегодня поступило меньше жалоб — 270. На некорректную работу мессенджера обратили внимание пользователи из Москвы (21%), Краснодарского края (16%), Ставрополья (11%), Ростовской области (9%), Вологодской области (8%) и других регионов. Днем ранее, 22 октября, сотни россиян рассказали, что не могут отправлять сообщения и грузить медиа в Telegram. Многочисленные сбои также были у WhatsApp: только за один час о нарушениях в работе приложения сообщили более 400 человек.

Роскомнадзор ранее заявил, что ввел частичные ограничения на работу WhatsApp и Telegram для противодействия преступной деятельности. Такой ответ последовал на просьбу объяснить причины сбоев в функционировании платформ в южных регионах России.

«Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров», — сообщили в ведомстве.

В РКН добавили, что именно эти сервисы стали основными инструментами для мошеннических схем, вымогательства денежных средств. Также через эти мессенджеры россиян вовлекают в диверсионную и террористическую деятельность.

В августе ведомство ограничило звонки в Telegram и WhatsApp. Эту меру тоже объяснили борьбой с преступниками.

Однако во вторник, 21 октября, сообщалось, что некоторым россиянам вновь стали доступны аудио- и видеозвонки в этих приложениях. Но звонки якобы проходят лишь при условии, что операторы связи обоих абонентов совпадают. В РКН в ответ на эти новости заявили, что решений о снятии ограничений на звонки в WhatsApp и Telegram не принималось.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запретят ли в России Telegram и WhatsApp

Telegram и WhatsApp не будут подвергаться полному запрету на территории России, заявил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Сейчас не ведется никаких разговоров о полной блокировке этих мессенджеров на территории России. Я считаю, что полный запрет и в будущем вряд ли произойдет. Миллионы наших граждан пользуются ими в личных целях, для служебных переписок. То, что звонки через мессенджеры ограничили, это делают многие страны, в том числе Объединенные Арабские Эмираты», — подчеркнул Свинцов.

Депутат пояснил, что некоторые государства приостанавливают работу платформ, пока компании не начнут взаимодействовать с властями и правоохранительными структурами. По словам Свинцова, ограничения в южных регионах России являются временной мерой, необходимой для борьбы с мошенничеством.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 23 октября: где сбои в РФ

Взрыв на заводе в Челябинске: что известно 23 октября, последствия, жертвы

Королевская семья Британии: новости, Уильям согласился встретиться с Гарри