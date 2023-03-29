«Что было дальше?» возвращается: когда премьера, где смотреть, кто герои Новые выпуски комедийного шоу «Что было дальше?» не снимались больше года

Фото: labelcomedia/vk.com

Хасбик и Нурлан Сабуров

Пользователи соцсетей обсуждают скорое возвращение популярного шоу «Что было дальше?». Когда состоится премьера нового сезона ЧБД, где смотреть шоу, кто станет первым гостем, а так же лучшие шутки, выпуски и мемы комедийного проекта — в материале NEWS.ru.

О чем шоу: кратко для тех, кто его не видел

Суть шоу «Что было дальше?» заключается в том, что пятеро комиков (Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Эмир Кашоков и Илья Макаров) слушают историю из жизни приглашенного гостя, а затем угадывают ее финал. Фантазии участников и их общение с героем часто приправляются черным юмором, нецензурной лексикой, подколами и оскорблениями в адрес гостя. Последнее — неотъемлемая часть формата.

Почему новые выпуски ЧБД не снимали больше года

Премьера YouTube-шоу ЧБД состоялась в 2019 году, к настоящему моменту вышло три сезона. Последний выпуск был снят в январе 2022-го, его гостями были балерина Анастасия Волочкова и юморист Владимир Винокур.

В связи с затянувшейся паузой по Сети поползли слухи о закрытии ЧБД. В том же уверяла в своем Telegram-канале Ксения Собчак. По ее информации, проект закрылся из-за отключения монетизации на YouTube, жесткого юмора и событий на Украине. Однако продюсер проекта Дарья Морозова опровергла эти слухи. Она сказала, что проект не закрылся, это всего лишь «межсезонная пауза, как и в предыдущие годы».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Волочкова

Когда премьера «Что было дальше?», где смотреть

Изначально о возвращении шоу «Что было дальше?» стало известно несколько недель назад от Нурлана Сабурова и Тамби Масаева. Комики сообщили в своих соцсетях о начале продажи билетов на съемки нового сезона «Что было дальше?». Кроме того, на возвращение шоу намекала Анастасия Волочкова, сообщившая подписчикам о своем участии в проекте.

Премьера нового сезона ЧБД ожидалась в апреле. 29 марта пресс-служба «ВКонтакте» подтвердила: первый выпуск обновленного «Что было дальше?» состоится 1 апреля в сообществе ЧБД «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».

Кто станет первым гостем нового ЧБД

Первыми гостями четвертого сезона комедийного проекта, судя по спойлерам в их соцсетях, станут ведущий шоу «Плюшки» Богдан Лисевский и видеоблогер Хасбик.

Что говорят зрители о возвращении ЧБД

Поклонники проекта восприняли новость о его возвращении с воодушевлением. Они признаются, что соскучились по любимому шоу. «Очень-очень ждали», «Все равно, кто будет гостем, главное, чтобы шоу вышло», «Страшно представить, сколько просмотров наберет новый выпуск ЧБД», — пишут они в комментариях на официальной странице ЧБД во «ВКонтакте».

А пока в ожидании премьеры пересматривают любимые выпуски.

Лучшие шутки ЧБД и самые популярные выпуски

Во время одного из самых популярных выпусков ЧБД с участием рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) родился мем «В общем и целом». На тот эфир эпатажный музыкант пришел в халате и в тапках, что, разумеется, стало поводом для шуток.

«Как вот это называется? Это тапки?» — спросил комик Детков. Его шутку поддержал Леша Щербаков. Он объяснил товарищу, что это очень дорогие тапки, стоящие, как зарплаты всех участников шоу вместе взятых. Не осталась незамеченной и сумка рэпера. Комики съязвили, что она больше похожа на сумку жителя Турции, который предлагает российским туристам обменять рубли на доллары и лиры.

По поводу татуировок Моргенштерна Алексей Щербаков пошутил, что они появились после того, как рэпер чихнул в детстве на рисунок и краска заляпала его лицо. Прошелся Щербаков и по форме головы музыканта. По его мнению, «на лицо Моргенштерна было бы идеально надеть коробку, правда, он задохнется, так как лицо у него квадратное и воздух поступать не будет».

Моргенштерн посмеивался над шутками комиков и смеялся над собой. Для шоу он приберег историю отдыха с девушкой на вечеринке. Рассказывая ее, рэпер начал с фразы «В общем, и она... », но был тут же остановлен Щербаковым. «В общем и целом надо говорить», — поправил Алексей музыканта. Моргенштерн сделал вид, что не услышал замечания, и попытался продолжить рассказ. Однако Леша снова перебил его. Певец вновь проигнорировал просьбу, тогда на сторону коллеги встал Тамби.

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Моргенштерн

Он остановил Моргенштерна и объяснил, что «это так не работает» и нужно исправиться. Леша повторил, что нужно начать с фразы «В общем и целом». «Не говорят „в общем“», — настаивал Щербаков. И только после этого рэпер сказал, что «он будет играть в эту игру», и продолжил свой рассказ с фразы «В общем и целом».

После этого выпуска фраза превратилась в мем, который Леша продолжал использовать в последующих выпусках и даже чуть позже — в рекламе.

Как Щербаков пытался «заткнуть» пение Майами

Одним из самых смешных и скандальных выпусков зрители ЧБД считают программу с участием певца, экс-участника шоу «Голос» и реалити-шоу «Дом-2» Олега Майами. Тот вошел в студию, напевая свои песни, и тем самым сразу спровоцировал комиков на шутки. Резиденты стали насмехаться над его песнями и кричать, пародируя фанаток исполнителя.

«Блин, да он не закончит! Хорош! Заткнись и сядь», — взмолился Щербаков.

Прием гостя никак нельзя было назвать теплым. Уже в начале шоу Нурлан спросил комиков, «совсем ли они ненавидят Олега, а то у того уже слезы накатились». Щербаков посоветовал певцу не выпендриваться. Майами же предупредил, что слез у него не будет, и поблагодарил ребят за то, что они делают. Нурлан сказал, что не может ответить взаимностью.

Тамби напомнил Олегу об участии в шоу «Голос» и порадовался, что Майами в свое время «на хрен с „Голоса“ слетел». Олег парировал, напомнив, что за кулисами проекта Тамби говорил ему обратное: комик болел за певца.

Фото: OlegMiami21/t.me Олег Майами

Как и в случае с Моргенштерном, поводом для шуток стал внешний вид певца. Участники заявили, что у него «такие ботинки, будто он с рыбалки пришел или у ребенка резиновые сапоги забрал». А кольца у Майами, по мнению комиков, «как у гея или у тещи Нурлана». Майами же подметил, что специально нашел «все самое нелепое», и посоветовал юмористам перестать завидовать. Он пообещал, что у них тоже будет хорошая одежда, если они «еще немного поработают».

Пока Олег рассказывал свою историю, комики постоянно перебивали его. В конце концов Майами не выдержал и жестко сказал Сергею Деткову (позже участник покинул ЧБД. — NEWS.ru): «Давай так — если будешь трындеть, будешь сам рассказывать и угадывать, что там было дальше». Олег даже пошутил насчет того, что у Сергея одна рука (он появился на свет с врожденным дефектом. — NEWS.ru), спросив, почему у него «одна рука трясется».

Комики шутили даже про смерть деда Олега. Тамби спросил: «Ты его лопатой расхерачил?»

После этого выпуска Олег и все комики сожалели о своем поведении. Певец извинился перед Детковым, а участники ЧБД в качестве искупления вины пригласили Майами в новогодний выпуск.

Как зрители пристыдили комиков за шутки о родителях сироты Милохина

В третьем сезоне в 2021 году в эфире вышел выпуск с поющим блогером Даней Милохиным. Комики встретили Даню, спародировав его движения из роликов TikTok и поинтересовались, сколько бы они могли набрать просмотров. Затем к шуткам про тиктокеров Леша Щербаков добавил, что Даня, по его мнению, не обладает высоким интеллектом, так как якобы слышал только то, что появилось после 2017 года.

Затем Щербаков принялся умолять всех родителей не бросать своих детей, «а то вырастут такими же, как Милохин». Ведущие заявили: поскольку у тиктокера не было матери, ему не у кого было спросить разрешения на такую «ужасную стрижку» и розовый маникюр.

В какой-то момент Эмир Кашоков все-таки решил поинтересоваться, не задевают ли Даню шутки о его родителях. Блогер ответил, что готов ко всему. «Это единственный гость, которому можно сказать все что угодно», — отметил Щербаков.

После этого выпуска многие пользователи раскритиковали комиков. Они посчитали, что шутить над человеком, который остался без родителей, «как-то по-уродски».

Как ведущие издевались над Давой

Выпуск с певцом, видеоблогером и телеведущим Давой Манукяном тоже вышел в третьем сезоне в 2021 году. Главным объектом шуток стала внешность Манукяна: комики заключили, что пресс герой сделал с помощью пластической операции, а настоящие зубы сменил на виниры.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дава Манукян

Шоу началось с вопроса Тамби о том, есть ли в Даве «хоть что-нибудь свое». Причем он сам же ответил на вопрос, сказав, что «подписчики все не твои, пресс не твой и зубы не твои». Дава лишь посмеялся и спросил Тамби: «Нормальные гости закончились что ли?»

Далее комики быстро перешли к теме, что Дава считается «большим другом Киркорова», спросили, на чем же держится их дружба и «почему певец тогда встречался с Ольгой Бузовой».

Комментируя выпуск в соцсетях, зрители отметили, что, «несмотря на очень агрессивное поведение ребят, Дава держится очень хорошо, не обижается и ведёт себя доброжелательно».

Как Джигана назвали тупым, но он не обиделся

Выпуск с рэпером Джиганом вышел в 2020 году и набрал 38 млн просмотров.

С первых же секунд участники ЧБД обратили внимание на серый блестящий костюм певца. Они заявили, что его наряд «больше похож на пищевую фольгу». Нурлан уточнил у Джигана, не собрался ли тот в морозилку, Леша спросил, нравится ли ему группа «Блестящие» и повесят ли его на кремлевскую елку.

Рэпер посвятил юмористов в историю своей жизни в Одессе. Джиган поведал, как ему пришлось жениться на молдаванке, как он занимался футболом и был выгнан, а также признался, что с детства «барыжничал, так как Одесса тогда была центром наркотрафика на Украине».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Джиган (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн)

Одной из тем шуток выпуска с Джиганом стал интеллект певца. Комики просили говорить его «четче, так как ничего непонятно», постоянно поправляли и задавали вопросы, на которые музыкант не мог ответить. После этого Нурлан сказал, что не может смотреть на Джигана, так как у него всегда озадаченное лицо и он выглядит «как голубь, ходящий и кивающий своей головой».

Но в результате никто не остался в обиде, через год Джигана снова пригласили сняться в шоу.