ЮрКисс рассказал о состоянии Джигана на фоне слухов о его разводе Певец ЮрКисс: Джиган готовится к новому интересному этапу в жизни

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Джиган

Рэпер Джиган готовится к новому интересному этапу в жизни на фоне слухов о разводе с Оксаной Самойловой, рассказал певец ЮрКисс, который поддерживает с ним дружеские отношения. В беседе со «Словом и Делом» он добавил, что у артиста все в порядке.

У него все в порядке. Возможно, у него сейчас начнется новый интересный этап, все хорошо, — рассказал ЮрКисс.

Недавно Самойлова сообщила, что больше не живет вместе с Джиганом. По ее словам, рэпер регулярно видится с детьми, однако в их семье сейчас нелегкий период.

Джиган ранее рассказал, что живет отдельно от супруги Оксаны Самойловой и детей, поскольку работает над новым альбомом. Он объяснил, что жене не нравилось присутствие в их доме пьяных битмейкеров и постоянный шум. Джиган уточнил, что сейчас живет в старом коттедже семьи, где и занимается работой над новым альбомом с большой командой специалистов.

Позднее Самойлова сообщила, что ее дочь Ариелу избил мальчик в школе. По ее словам, девочка никогда не ругалась и не влезала ни в какие конфликты. Она добавила, что руководство школы пошло навстречу родителям и конфликт удалось загладить. Самойлова подчеркнула, что обидчик ее дочери был наказан.