Количество подписчиков Волочковой увеличилось после выпуска ЧБД

У балерины Анастасии Волочковой теперь 1,3 млн подписчиков в Instagram, прирост аудитории произошёл после выпуска популярного комедийного YouTube-шоу «Что было дальше?» с её участием. До этого танцовщица нашла себе возлюбленного на «Давай поженимся!», сообщают «Вести Подмосковья».

Сейчас артистка находится на Мальдивах. Съёмки в шоу ЧБД прошли в прошлом году, но выпуск вышел только на этой неделе. Волочкова отлично держалась на камеру. Она привлекла к себе всё внимание, не позволила себя критиковать и перебивать, охотно села на шпагат и даже выбрала себе фаворита среди мужчин, — пишет издание.

В комментариях под видео Волочкову похвалили фанаты за то, что она сумела себя правильно подать. Помимо этого танцовщицу назвали смелой и красивой женщиной. Поклонники также отметили, что балерина не стеснялась в неловких моментах, которые провоцировали сами юмористы — участники ЧБД.

Ранее фанаты Волочковой заподозрили в её новом ухажёре альфонса. Балерина постоянно публикует в Instagram фото и видео со своим новым избранником, но это вызывает у поклонников артистки одно разочарование.