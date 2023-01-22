Моргенштерну стало плохо после концерта в Стамбуле Моргенштерну после концерта в Стамбуле потребовалась помощь медиков

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Моргенштерн

Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в список иностранных агентов) опубликовал в сторис Instagram (деятельность соцсети запрещена в России) фото, на котором сотрудник турецкой скорой помощи снимает у него кардиограмму. Кадр появился в ленте рэпера после концерта в Стамбуле. В подписи он пояснил, что врач обследовал его уже на афтепати.

Госпитализация артисту не потребовалась. спустя пару часов он опубликовал еще несколько сторис, посвященных своей повседневной жизни.

Ранее певец заявлял, что по совету врачей решил завязать с употреблением алкоголя, поскольку у него печень «как у деда». Он признавался, что его состояние без алкоголя улучшилось только на шестой день «завязки».

В феврале 2022 году Моргенштерн покинул Россию после того, как председатель СКР Александр Бастрыкин публично обвинил его в распространении наркотиков. В мае 2022 года Минюст внес артиста в список иностранных агентов.

В ноябре музыкант официально вышел из состава акционеров своего ресторана под названием Kaif. Он передал свою долю в бизнесе предпринимателю Эдуарду Попову, более известному как Янис Грек.