«Фигню не неси»: Хасбик разозлился на Forbes из-за статьи о его доходах Хасбик обвинил Forbes во лжи о его доходах за три года

Фото: magomedovhasbulla/t.me

Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик

Блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, отреагировал на статью Forbes о его доходах и заявил, что может написать заявление в отношении издания. По мнению звезды, журналисты занимаются дезинформацией, когда утверждают, что Хасбик за три года своей карьеры заработал более двух миллионов долларов. Блогер в комментариях на странице Forbes в социальной сети попросил «не нести фигню».

Админ, не неси фигню, по-братски, и не вводи людей в заблуждение, — высказался блогер из Дагестана.

Журналисты накануне написали, что за три года Хасбулла Магомедов прошел путь от героя вирусных роликов до мировой звезды. По оценке Forbes, за такой короткий срок Магомедов смог заработать минимум 2,2 миллиона долларов.

В прошлом сентябре Хасбик подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Срок соглашения составил пять лет. Сумма контракта не разглашалась.

Хасбику 20 лет, при этом его рост — 93 см, а весит он 18 кг.

В ноябре 2021 года президент UFC Дэйна Уайт ответил, существует ли вероятность организации поединка с участием Хасбика. Уайт и Хасбик тогда обменялись комментариями в социальных сетях, которые в первый день собрали больше миллионов просмотров.