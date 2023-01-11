Психолог рассказала о скрытом смысле интимных фото Волочковой Психолог Панфилова : Волочкова выкладывает интимные фото, чтобы вызвать эмоции у подписчиков

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова, которая уже несколько дней выкладывает множество откровенных фото в социальных сетях, может делать это с целью вызвать хоть какие-то эмоции у подписчиков, чтобы ее не забыли, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» психолог Анастасия Панфилова. Возможно, артистка просто делает, что хочет, и не ориентируется на хейт со стороны своих подписчиков, отметила специалист.

Может быть, она пытается вызвать подписчиков хоть на какие-то эмоции или сделать так, чтобы ее не забыли. Может, она и вообще не ориентируется на своих подписчиков. Она просто делает то, что хочет. А если кто-то не доволен, то ее позиция такова: «Я же не пряник, чтобы всем нравится», — считает Панфилова.

Психолог предположила, что причина поведения Волочковой может крыться в том, что на данный момент чужое мнение ее просто не волнует. Также скорее всего для нее важно размещать такие фото по какой-то собственной причине, отметила эксперт.

Певец Александр Фадеев (творческий псевдоним Данко) ранее выразил сожаление о спивающейся Волочковой. Ему не нравится непристойное поведение балерины и ее увлечение спиртными напитками.Слова музыканта поддержал Бари Алибасов, который согласился, что артистке надо «завязывать с алкоголем». Продюсер не скрывает, что тоже выпивает, но не в таких дозах, как Волочкова.