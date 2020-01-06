Следственный комитет России начал проверку инцидента в Тверской области.
На заведующего травматологическим отделением ЦРБ города Ржева было совершено нападение. В кабинет врача зашёл мужчина и несколько раз ударил его по голове. Однако правонарушение не попало в зону съёмки видеокамер. Мотивы нападавшего неизвестны,
На данный момент правоохранительные органы проводят проверку. Врач был госпитализирован. Ему оказывают необходимую помощь.
В ноябре 2019 года NEWS.ru сообщал, что задержан подозреваемый в нападении на детского врача в Пскове. Мужчина пришёл в медицинское учреждение и напал на медика.
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