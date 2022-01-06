18+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Вертолёт совершил жёсткую посадку в Башкирии

Вертолёт совершил жёсткую посадку недалеко от населённого пункта в Башкирии
00:59, 07 января 2022
Вертолёт совершил жёсткую посадку в Башкирии Фото: pxhere.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

В Башкортостане вертолёт совершил жёсткую посадку. На борту находились три человека. Инцидент произошёл близ населённого пункта Карагайкуль в Благовещенском районе. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

По предварительным данным, вертолёт совершал полёт по маршруту Уфа — село Павловка.

Вертолёт совершил жёсткую посадку в 4 км от населённого пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Республики Башкортостан. Информация о причинах происшествия и пострадавших уточняется, — говорится в сообщении прокуратуры.

На место происшествия выехали транспортный прокурор Уфы, следователи СК России по региону, а также спасательные службы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По их результатам примут меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что под Ижевском потерпел крушение вертолёт Ми-2.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео