Вертолёт совершил жёсткую посадку в Башкирии

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В Москве в результате ДТП с участием легкового автомобиля и трамвая погибла пациентка кареты скорой помощи. Об этом сообщила прокуратура столицы.

Инцидент произошёл на Абельмановской улице столицы. Столкнулись Peugeot и автомобиль скорой помощи. От удара последний столкнулся с трамваем. В результате погибла 65-летняя женщина, есть пострадавшая, — говорится в сообщении прокуратуры....