Вертолёт совершил жёсткую посадку в Башкирии

Вертолёт совершил жёсткую посадку недалеко от населённого пункта в Башкирии
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
00:59, 07 января 2022
Фото: pxhere.com
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В Башкортостане вертолёт совершил жёсткую посадку. На борту находились три человека. Инцидент произошёл близ населённого пункта Карагайкуль в Благовещенском районе. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
По предварительным данным, вертолёт совершал полёт по маршруту Уфа — село Павловка.
Вертолёт совершил жёсткую посадку в 4 км от населённого пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Республики Башкортостан. Информация о причинах происшествия и пострадавших уточняется, — говорится в сообщении прокуратуры.
На место происшествия выехали транспортный прокурор Уфы, следователи СК России по региону, а также спасательные службы.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. По их результатам примут меры прокурорского реагирования.
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