Неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно Никулинского суда на юго-западе Москвы.
Сегодня около 5:15 поступила информация о возгорании в пятиэтажном здании Никулинского районного суда. <…> Прибывшие пожарные установили, что кто-то разбил окно на первом этаже в кабинете судебных заседаний и кинул бутылку с зажигательной смесью, — передаёт слова собеседника «Интерфакс».
Площадь пожара составила семь квадратных метров. Пожар ликвидировали.
Собеседник отметил, что в момент происшествия в здании находились два охранника, которые вызвали спасателей.
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