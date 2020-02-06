https://static.news.ru/photo/f090e4e8-48bd-11ea-a629-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно Никулинского суда на юго-западе Москвы.

Сегодня около 5:15 поступила информация о возгорании в пятиэтажном здании Никулинского районного суда. <…> Прибывшие пожарные установили, что кто-то разбил окно на первом этаже в кабинете судебных заседаний и кинул бутылку с зажигательной смесью, — передаёт слова собеседника «Интерфакс».

Площадь пожара составила семь квадратных метров. Пожар ликвидировали.

Собеседник отметил, что в момент происшествия в здании находились два охранника, которые вызвали спасателей.

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