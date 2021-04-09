В Сети появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Турции

https://static.news.ru/photo/ad33ccc4-99fc-11eb-b3fa-96000091f725_660.jpg Фото: haberdairesi.com

Автобус, вёзший российских туристов в Турции, попал в ДТП, в котором погибла гражданка РФ. Первые кадры с места катастрофы попали в Сеть.

На видео, опубликованном в Telegram-канале LIFE SHOT, видно, что автобус лежит на боку на обочине трассы. Рядом находятся автомобили экстренных служб, люди вылезают из автобуса через люки в крыше. При этом идёт снег. По предварительной версии, причиной аварии оказалось обледенение дороги — в этих условиях водитель не справился с управлением.

Также установлена личность жертвы ДТП. Как передаёт KP.RU, ей оказалась 43-летняя Елена Автайкина. Пострадали 26 человек, все они доставлены в ближайшие больницы.

На место происшествия экстренно выехали сотрудники посольства РФ в Анкаре, они займутся выяснением обстоятельств происшествия, а также окажут пострадавшим консульскую помощь. Посольство и генконсульство находятся в постоянном контакте с местными властями.

Как ранее писал NEWS.ru, два человека стали жертвами ДТП в Новосибирской области. Ещё четверо, включая двоих детей, пострадали.

Инцидент произошёл на 22-м километре автодороги К-19р. Там столкнулись микроавтобус Toyota Hiace и легковой автомобиль Honda Fit, ехавшие навстречу друг другу. После этого Toyota Hiace врезалась в пассажирский автобус ПАЗ, который двигался по маршруту Новосибирск — Жеребцово.