В Сети появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Турции

Автобус, вёзший российских туристов в Турции, попал в ДТП, в котором погибла гражданка РФ. Первые кадры с места катастрофы попали в Сеть.
На видео,
Также установлена личность жертвы ДТП. Как
На место происшествия экстренно выехали сотрудники посольства РФ в Анкаре, они займутся выяснением обстоятельств происшествия, а также окажут пострадавшим консульскую помощь. Посольство и генконсульство находятся в постоянном контакте с местными властями.
Как ранее писал NEWS.ru, два человека стали жертвами ДТП в Новосибирской области. Ещё четверо, включая двоих детей, пострадали.
Инцидент произошёл на 22-м километре автодороги К-19р. Там столкнулись микроавтобус Toyota Hiace и легковой автомобиль Honda Fit, ехавшие навстречу друг другу. После этого Toyota Hiace врезалась в пассажирский автобус ПАЗ, который двигался по маршруту Новосибирск — Жеребцово.