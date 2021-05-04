Два человека пострадали в массовом ДТП в Москве

На юго-востоке Москвы произошло массовое ДТП — столкнулись пять машин. В результате два человека пострадали, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
На юго-востоке Москвы столкнулись пять легковых автомобилей, в результате чего пострадали два человека, —
сказалисточник.
Он не уточнил, где конкретно произошла авария. На месте работают сотрудники полиции.
Ранее на Кубани произошла авария с участием локомотива и машины скорой помощи. Как сообщает Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД), в ДТП пострадали четыре человека, в том числе один ребёнок.