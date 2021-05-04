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Происшествия

Два человека пострадали в массовом ДТП в Москве

09:45, 05 мая 2021

На юго-востоке Москвы произошло массовое ДТП — столкнулись пять машин. В результате два человека пострадали, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На юго-востоке Москвы столкнулись пять легковых автомобилей, в результате чего пострадали два человека, — сказал источник.

Он не уточнил, где конкретно произошла авария. На месте работают сотрудники полиции.

Ранее на Кубани произошла авария с участием локомотива и машины скорой помощи. Как сообщает Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД), в ДТП пострадали четыре человека, в том числе один ребёнок.

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