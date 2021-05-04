Два человека пострадали в массовом ДТП в Москве

Пятеро подростков оказались в эпицентре пожара в посёлке Фёдоровское Ленинградской области, зайдя перекусить к одному из них домой. Пожар возник, когда молодые люди поставили разогревать на плиту еду, сообщает СУ СКР по Ленинградской области.

В результате двое подростков в возрасте 15 и 16 лет погибли, хозяин квартиры получил ожоги и доставлен в Тосненскую ЦРБ. Ещё троих юношей успели вывести из горящего помещения спасатели. По...