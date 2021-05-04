Скорая помощь столкнулась с локомотивом на Кубани

https://static.news.ru/photo/b600e8ce-accf-11eb-96ab-96000091f725_660.jpg Фото: temruk_info/vk.com

На Кубани произошла авария с участием локомотива и машины скорой помощи. Как сообщает Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД), в ДТП пострадали четыре человека, в том числе один ребёнок.

По данным СКЖД, авария случилась в 13:04 на перегоне Красная Стрела — Темрюк в Краснодарском крае по вине водителя скорой помощи, который нарушил правила дорожного движения.

Сегодня водитель автомобиля скорой помощи выехал на регулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся локомотивом при запрещающих показаниях переездной сигнализации, — говорится в сообщении.

Машинист локомотива применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. В локомотивной бригаде никто не пострадал. Все, кто находился в машине скорой помощи, получили ушибы различной степени тяжести.

ДТП на график движения поездов не повлияло.

Ранее самолёт МЧС Ил-76, оборудованный медицинской техникой для проведения санитарно-авиационной эвакуации, доставил в столицу семерых пострадавших в ДТП в Ставропольском крае.

Как сообщалось, ДТП произошло 30 апреля на 535-м километре трассы Р216 Астрахань — Ставрополь. Легковой автомобиль ВАЗ-2109 столкнулся с грузовиком DAF, а тот, в свою очередь, опрокинулся на микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. В последнем ехали 14 детей и трое взрослых. В результате пятеро детей погибли. Ещё девять несовершеннолетних и четверо взрослых получили травмы.