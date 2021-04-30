Пострадавших в ДТП на Ставрополье доставили в Москву самолётом МЧС

https://static.news.ru/photo/2d8c37e0-ab09-11eb-a918-96000091f725_660.jpg Фото: ГУ МЧС России по Ставропольскому краю/vk.com

Самолёт МЧС Ил-76, оборудованный медицинской техникой для проведения санитарно-авиационной эвакуации доставил в столицу семерых пострадавших в ДТП в Ставропольском крае. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на ведомство.

Речь идёт о шести несовершеннолетних и одном взрослом. Решение об их отправке в столицу было принято в Минздраве РФ по результатам консультаций, которые проводились с участием прибывших в Ставропольский край федеральных специалистов.

Во время перелёта пострадавших сопровождал и восемь врачей из различных медучреждений, а также шестеро сотрудников Всероссийского центра медицины катастроф (ВЦМК) «Защита».

ДТП произошло 30 апреля на 535-м километре трассы Р216 Астрахань — Ставрополь. Легковой автомобиль ВАЗ-2109 столкнулся с грузовиком DAF, а тот, в свою очередь, опрокинулся на микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. В последнем ехали 14 детей и трое взрослых.

В результате пятеро детей погибли. Ещё девять несовершеннолетних и четверо взрослых получили телесные повреждения.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении ПДД и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. С учётом резонанса произошедшего и того, что жертвами аварии стали дети, председатель СКР Александр Бастрыкин распорядился передать его в производство следователей главного управления ведомства.