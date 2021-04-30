Дело о ДТП на Ставрополье передали в главк СКР

https://static.news.ru/photo/b3cc3cf2-a9dc-11eb-8b19-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости

Уголовное дело, возбуждённое по факту смертельного ДТП в Ставропольском крае, передано в производство следователей главного управления СКР. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она пояснила, что соответствующее распоряжение отдал председатель СКР Александр Бастрыкин с учётом резонанса произошедшего и того, что жертвами аварии стали дети.

Исполняющему обязанности руководителя краевого управления СКР поручено представить доклад о результатах первоначальных следственных действий и предварительных причинах произошедшего.

Петренко добавила , что в настоящее время на месте происшествия продолжает работать оперативно-следственная группа. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Уголовное дело по факту аварии возбуждено по ч. 5 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

ДТП произошло 30 апреля на 535-м километре трассы Р-216 Астрахань — Ставрополь. По предварительным данным, легковой автомобиль ВАЗ-2109 столкнулся с грузовиком DAF, а тот, в свою очередь, опрокинулся на микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. В последнем ехали 14 детей и трое взрослых.

В результате пятеро детей погибли. Ещё девять несовершеннолетних и четверо взрослых получили телесные повреждения. Всех пострадавших доставили в больницу Грачевского района.

В ГИБДД предполагают, что виновником аварии является водитель легкового автомобиля, допустивший грубое нарушение ПДД.