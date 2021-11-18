В Москве арестовали блогера, пробежавшегося по автомобилю ДПС возле Кремля

Тверской суд Москвы назначил административный арест в 15 суток блогеру. Он пробежался по крыше автомобиля дорожно-патрульной службы рядом с Кремлем. Суд расценил его действия как «мелкое хулиганство», сообщает РИА Новости.

Тверским районным судом вынесено постановление о признании виновным Дмитрия Разбакова в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), и назначено ему наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток, — сообщили агентству в суде.

До этого стало известно, что молодые люди зажигают у стен Кремля дымовые шашки. После этого они запрыгнули на автомобиль ДПС, припаркованный неподалёку от Кремля, и прошли по капоту и крыше.

Ранее сообщалось, что следствие назначило арестованному по обвинению в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому психиатрическую экспертизу на вменяемость. Об этом сообщил его адвокат Александр Передрук. По словам защитника, экспертиза является стандартной практикой, однако явной необходимости в ней нет.

Хованского задержали в Санкт-Петербурге 8 июня. Уголовное дело против него возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) из-за исполнения песни про теракт на показе «Норд-Оста». Ролик с ней был опубликован в Интернете. Хованскому предъявили обвинения не только в призывах к терроризму, но и в насилии в отношении детей и нацменьшинств. Ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы.