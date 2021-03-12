В крупнейшем ТЦ Самары произошёл пожар

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В крупнейшем в Самаре торгово-офисном центре «Скала» произошёл пожар. Его площадь возгорания составила 350 квадратных метров.

Возгорание началось между первым и вторыми этажами снаружи с торца здания. К моменту прибытия пожарных огнём был охвачен фасад ТЦ с первого по восьмой этажи. Горели обшивка и утеплитель. Кроме того, огонь перекинулся на парковку, в результате чего сгорели три автомобиля, передаёт «Интерфакс».

Открытое горение было ликвидировано примерно через час после начала пожара. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Из здания ТЦ самостоятельно эвакуировались 300 человек, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на МЧС.