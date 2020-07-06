В Красноярском крае перевернулся пассажирский автобус

https://static.news.ru/photo/0e54efa4-bf9e-11ea-93dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/24mchs

Автобус, в котором находились 16 человек, попал в аварию в Красноярском крае. В результате ДТП транспортное средство перевернулось. Об этом сообщили в МЧС РФ.

В ведомстве рассказали, что опрокидывание рейсового автобуса в Уярском районе Красноярского края произошло в 16:20 (мск) на 942 километре автодороги Р-255. Транспортное средство следовало по маршруту Красноярск — Агинское.

В автобусе находились 16 человек (в том числе два ребёнка). По информации с места ДТП, пострадало два человека, из них один осмотрен, от госпитализации отказался, второй доставляется каретой скорой помощи в ЦРБ Уярского района в состоянии средней тяжести, — цитирует сообщение РИА Новости.

В МЧС добавили, что сейчас причина ДТП устанавливается.

Как писал NEWS.ru, ранее автобус загорелся на трассе под Москвой.