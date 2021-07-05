В Кабардино-Балкарии разбился вертолёт

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В Саратовской области трёхлетний ребёнок выстрелил себе в лицо из травматического пистолета. Инцидент произошёл в Балакове 3 июля. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

Мальчик играл с пистолетом, который был заряжен светошумовыми пулями. В какой-то момент произошёл выстрел. Медики оценивают состояние ребёнка как тяжёлое, ему требуется операция. Силовики проводят проверку по факту инцидента. Уголовное...