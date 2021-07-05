В Кабардино-Балкарии разбился вертолёт

В Кабардино-Балкарии потерпел крушение вертолёт. В результате происшествия есть пострадавшие, их число уточняется, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Авария случилась у города Прохладный во время проведения сельскохозяйственных работ по орошению полей.
Во время полёта произошёл отказ техники и машина стала неуправляемой, потерпела крушение, — сказал источник.
По предварительным данным, никто не погиб.
Ранее самолёт Ан-2, проводивший обработку полей, потерпел крушение в Кызылординской области на юге Казахстана. В кабине пилотов находились два члена экипажа, оба остались живы.
Ещё одна авиакатастрофа произошла в воскресенье, 4 июля, на Филиппинах. Там разбился военный самолёт, на борту которого находились 92 человека. Погибли не менее 17 человек. Как сообщалось, самолёт С-130 разбился при попытке приземления на острове Холо, не попав на взлётно-посадочную полосу.