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В Кабардино-Балкарии разбился вертолёт

11:49, 04 июля 2021
Фото: 07.mchs.gov.ru
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В Кабардино-Балкарии потерпел крушение вертолёт. В результате происшествия есть пострадавшие, их число уточняется, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Авария случилась у города Прохладный во время проведения сельскохозяйственных работ по орошению полей.

Во время полёта произошёл отказ техники и машина стала неуправляемой, потерпела крушение, — сказал источник.

По предварительным данным, никто не погиб.

Ранее самолёт Ан-2, проводивший обработку полей, потерпел крушение в Кызылординской области на юге Казахстана. В кабине пилотов находились два члена экипажа, оба остались живы.

Ещё одна авиакатастрофа произошла в воскресенье, 4 июля, на Филиппинах. Там разбился военный самолёт, на борту которого находились 92 человека. Погибли не менее 17 человек. Как сообщалось, самолёт С-130 разбился при попытке приземления на острове Холо, не попав на взлётно-посадочную полосу.

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